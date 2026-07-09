Un feu de forêt qui s'est déclenché en fin de journée jeudi près d'Almeria, en Andalousie, dans le sud de l'Espagne, a fait six morts, ont annoncé les autorités. Certaines victimes ont été retrouvées dans leur véhicule.

«Six personnes sont décédées dans l'incendie de forêt déclaré cet après-midi dans la commune de Los Gallardos», ont déclaré dans un communiqué les services de la région. Elles ont été retrouvées dans un hameau de Bédar.