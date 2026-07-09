Désastre
Espagne: six morts dans un incendie en Andalousie (autorités)
Les canicules et la sécheresse ont provoqué plusieurs incendies en Espagne (archives).
ATS
Un feu de forêt qui s'est déclenché en fin de journée jeudi près d'Almeria, en Andalousie, dans le sud de l'Espagne, a fait six morts, ont annoncé les autorités. Certaines victimes ont été retrouvées dans leur véhicule.
«Six personnes sont décédées dans l'incendie de forêt déclaré cet après-midi dans la commune de Los Gallardos», ont déclaré dans un communiqué les services de la région. Elles ont été retrouvées dans un hameau de Bédar.