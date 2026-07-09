Un feu de forêt qui s'est déclenché jeudi en fin de journée près d'Almeria, en Andalousie, dans le sud de l'Espagne, a fait douze morts, ont annoncé les autorités. Certaines victimes ont été retrouvées dans leur véhicule.

Les canicules et la sécheresse ont provoqué plusieurs incendies en Espagne (archives).

«Immense tristesse et désolation face aux terribles conséquences de l'incendie qui affecte la province d'Almería», a réagi sur le réseau social X le premier ministre espagnol Pedro Sanchez, présentant ses condoléances aux familles de victimes et appelant à faire preuve de «beaucoup de prudence».

Pays en première ligne du réchauffement climatique, l'Espagne a connu ces dernières années des vagues de chaleur de plus en plus longues, dès le printemps, puis l'été, avec des températures dépassant parfois les 40 degrés Celsius, créant les conditions pour des feux dévastateurs.

En 2025, plus de 393'000 hectares ont été ravagés par les flammes en Espagne, selon le système européen d'information sur les incendies de forêt (EFFIS), soit les pires feux de l'histoire récente du pays. Dans ces incendies, plus de 8000 au total, huit personnes avaient été tuées, 86 blessées et plus de 42'000 évacuées, d'après le ministère de l'intérieur.

Des évacuations

Vendredi, le gouvernement régional d'Andalousie a rapporté qu'un incendie, déclenché jeudi après-midi à Los Gallardos, en Andalousie, avait fait douze morts, selon un communiqué. «Les décès se sont produits dans un hameau de Bédar et certains ont été retrouvés dans des véhicules».

Quelque 150 pompiers et cinq camions-citernes ont notamment été mobilisés durant la nuit de jeudi à vendredi. Les autorités régionales ont déclenché «la phase d'urgence, situation opérationnelle 2, du plan [local de lutte anti-incendie, soit le deuxième niveau le plus élevé, ndlr], face à l'évolution et au fort potentiel de l'incendie», ajoute encore le communiqué.

L'unité militaire d'urgence (UME), l'unité d'urgence de l'armée dédiée aux situations d'urgence les plus délicates, «sera déployée dans les prochaines heures sur le terrain», ajoutent encore les autorités.

Les habitants de plusieurs quartiers ont été évacués. Une femme, blessée par des brûlures, et une autre personne, intoxiquée par les fumées, ont été acheminées vers un hôpital local. «Quatre autres personnes ont été prises en charge sur place pour des pathologies respiratoires et des brûlures légères», précisent les autorités régionales d'Andalousie.

Une cinquantaine de personnes sont par ailleurs hébergées dans un centre culturel et plusieurs routes ont été coupées en raison du sinistre.

Vague de chaleur

Le numéro des secours «a géré plus de 150 appels de citoyens signalant l'incendie; les premiers indiquaient que les flammes se trouvaient au kilomètre 511 de la [route nationale] N-340A. Dans ces premiers avertissements, les témoins indiquaient qu'un câble était tombé, à l'origine de l'incendie, et que les flammes s'étaient propagées rapidement à la zone forestière proche de la route», conclut le communiqué.

Une vague de chaleur traverse actuellement l'Espagne. Plusieurs zones d'Andalousie ont été placées en alerte orange au cours des derniers jours.

Ces derniers jours, plusieurs incendies se sont déclarés sur le territoire espagnol, notamment un désormais contrôlé, qui a ravagé plus de 2000 hectares en Catalogne (nord-est), à quelques kilomètres à peine de la très touristique Costa Brava.