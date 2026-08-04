Donald Trump a célébré un nouveau titre sur son propre parcours de golf. Mais plutôt que de parler de son score, nombreux sont ceux qui, sur Internet, ont commenté un court extrait vidéo : on y voit la balle du président américain sembler freiner brusquement près du trou.

Vidéo virale Et si une immense tricherie se cachait derrière ce coup de génie de Trump ?

Donald Trump a remporté un nouveau succès sportif sur son parcours de golf de Bedminster, dans l'État du New Jersey. Selon ses propres déclarations, le président américain a remporté les catégories «Senior» et «Super Senior ».

Sur sa plateforme Truth Social, Trump a déclaré avoir terminé le parcours en 70 coups, soit deux sous le par. Il a attribué sa victoire à son «talent naturel» tout en remettant en question le niveau de ses adversaires. Mais ce n'est pas tant le résultat qui retient l'attention qu'un court clip vidéo que Trump a publié pour accompagner son message.

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Sur les photos, on voit Trump frapper la balle en direction du trou. Peu avant d'atteindre sa cible, celle-ci semble ralentir de manière surprenante. Cet effet a suffi à déclencher de nouvelles spéculations sur les réseaux sociaux. Certains utilisateurs supposent, sur le ton de la plaisanterie ou plus sérieusement, que Trump aurait utilisé une balle de golf spécialement trafiquée, voire télécommandée.

Il n'y a aucune preuve à cet égard. La courte vidéo ne permet ni de déterminer si la balle a été manipulée, ni de savoir si ce sont les irrégularités du green, l'angle de prise de vue ou d'autres facteurs qui donnent cette impression.

Le président met régulièrement en avant ses performances sur les terrains de golf. Parallèlement, des accusations selon lesquelles il ne respecterait pas toujours scrupuleusement les règles le poursuivent depuis des années. Ces accusations émanent notamment du journaliste sportif américain Rick Reilly.

Reilly a publié en 2019 le livre «Commander in Cheat : How Golf Explains Trump». Il y reproche à Trump de placer les balles avec son pied pour les rendre plus favorables et s'octroyer ainsi des avantages.

Détracteurs

Reilly a également écrit que les caddies avaient surnommé Trump «Pelé», en référence à son habitude présumée de renvoyer les balles de golf sur le fairway d'un coup de pied.

Il y a environ un an déjà, une vidéo avait circulé, semant le doute sur la manière de jouer de Trump. On y voyait un caddie déplacer une balle d'une position difficile vers une zone plus facile à jouer.

La vidéo actuelle ne montre pas non plus d'infraction aux règles. Elle fournit toutefois de nouveaux arguments aux détracteurs de Trump et fait en sorte que son dernier titre fasse surtout parler de lui à cause d'une balle de golf qui ralentit de manière inhabituelle.