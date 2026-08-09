Le cancer de l'ex-président américain Joe Biden s'est aggravé avec des métastases «dans ses os et au-delà», a indiqué son fils Hunter dans un entretien à la chaîne de télévision BBC. La maladie est «très douloureuse» et «très invalidante», a ajouté Hunter Biden.

Joe Biden avait indiqué être atteint d'un cancer de la prostate avec des métastases osseuses (archives).

«Dans ses os et au-delà» Le cancer de Joe Biden s'est aggravé, révèle son fils

L'ancien président démocrate de 83 ans avait révélé en mai 2025, quatre mois après son départ de la Maison-Blanche, être atteint d'un cancer «agressif» de la prostate avec des métastases osseuses.

«Le cancer s'est propagé. Il a métastasé dans ses os et au-delà», a déclaré Hunter Biden dans un entretien diffusé vendredi soir sur la BBC. «C'est très douloureux et c'est très invalidant à bien des égards, mais il est toujours là», a poursuivi le fils du 46e président des Etats-Unis (2021-2025), se montrant plusieurs fois visiblement ému. «C'est vraiment, vraiment difficile, et c'est vraiment triste à voir», a-t-il dit.

“I wish he would complain more, because it’s not good - the cancer has spread”



Hunter Biden discusses the health of his father, former US President Joe Biden. #Newsnight pic.twitter.com/QwNYjfithd — BBC Newsnight (@BBCNewsnight) August 7, 2026

Radiothérapie et hormones

Joe Biden avait renoncé à se présenter en 2024 à sa réélection sur fond d'inquiétudes sur son état de santé. La vice-présidente Kamala Harris s'était présentée à sa place, mais elle a été battue par le républicain Donald Trump.

Après avoir été diagnostiqué de son cancer, Joe Biden avait entamé un protocole de radiothérapie et un traitement par hormones. Il avait déclaré le mois dernier, à l'occasion de la prochaine sortie d'un livre sur son mandat présidentiel, que son traitement se déroulait «vraiment bien».