La guerre contre l'Iran pose de plus en plus de problèmes aux dirigeants américains. Le Chef d'état-major des armées, Dan Caine, aurait mis en garde Donald Trump contre une nouvelle escalade. Récemment, le président a annulé une grande vague d'attaques prévue.

Selon les médias, Caine avait déjà mis en garde, avant même le début de la guerre, contre une intervention militaire de longue durée et ses conséquences sur les stocks d’armes américains.

Bientôt à cours de munitions? Etats-Unis : un haut gradé veut mettre fin à la guerre contre l'Iran dans le dos de Trump

Le chef d’état-major des armées américain Dan Caine ferait apparemment pression pour trouver une issue à la guerre contre l’Iran qui dure depuis des mois – et ce, sans que le président américain Donald Trump soit impliqué dans les discussions. Plusieurs sources rapportent à CNN que Caine voit de gros risques dans une nouvelle escalade militaire. Les frappes aériennes seules ne suffiraient donc probablement pas à atteindre les objectifs de Trump.

Caine aurait notamment fait part de ses inquiétudes au vice-président JD Vance, au ministre des Affaires étrangères Marco Rubio et au directeur de la CIA John Ratcliffe. Le porte-parole de Caine n’a toutefois pas confirmé ces discussions à CNN et a déclaré qu’on ne commentait pas les entretiens confidentiels du général.

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D’après le rapport, le problème central serait la diminution des stocks de munitions américains. Début août, les médias américains ont rapporté que les États-Unis avaient déjà utilisé une grande partie de leurs missiles de précision à longue portée. Les stocks de systèmes de défense aérienne importants auraient également considérablement diminué.

«La puissance aérienne a ses limites»

Caine aurait donc averti Trump à plusieurs reprises des conséquences d’une nouvelle escalade. En même temps, il aurait fait comprendre au président que l’armée américaine pourrait frapper l’Iran de plein fouet si l’ordre en était donné. Publiquement, Caine avait déjà déclaré pendant le conflit : «La puissance aérienne a ses limites.»

Selon les médias, Caine avait déjà mis en garde, avant même le début de la guerre, contre une intervention militaire de longue durée et ses conséquences sur les stocks d’armes américains.

Fin juillet, d’après CNN, Trump envisageait une nouvelle vague d’attaques, nettement plus importante. Mais plusieurs responsables du gouvernement auraient mis en garde contre des mesures de représailles iraniennes. On craignait surtout des attaques contre les infrastructures énergétiques des alliés des États-Unis dans le golfe Persique. Trump a finalement renoncé à ces plans.