Epinglé pour des votes contre plusieurs mesures de soutien aux sapeurs-pompiers en pleine vague d'incendies, le Rassemblement national tente de se poser en premier défenseur de la sécurité civile, mais ses positions passées sur le dérèglement climatique, longtemps relativisé, risquent de lui revenir en boomerang.

Au Parlement européen, Jordan Bardella est un fervent partisan de la remise en cause du Pacte vert.

«Hypocrisie» Etrillé par ses adversaires, le RN face à l'épreuve des incendies et du climat

10 octobre 2025. Marine Le Pen s'offre un bain de foule au congrès national des sapeurs-pompiers au Mans, alors qu'à l'Elysée se tient une réunion de crise avec les chefs de parti, convoqués après la démission temporaire de Sébastien Lecornu.

La déambulation de la dirigeante d'extrême droite, retransmise en direct par les chaines d'information, la met en scène comme une candidate proche des préoccupations des soldats du feu.

Alors que des incendies d'une ampleur inédite ravagent plusieurs régions françaises ces derniers jours, Marine Le Pen y va encore de son message de soutien, vantant leur «abnégation exceptionnelle» et leur adressant «sa pleine et entière reconnaissance», dans un message publié sur X vendredi.

Un angle d'attaque saisi par le Premier secrétaire du parti socialiste, Olivier Faure, qui dénonce sur le même réseau social «un moment de grande hypocrisie de l'extrême droite».

«À l'Assemblée nationale, le RN a voté contre le recrutement de sapeurs-pompiers, contre la revalorisation de leurs salaires et contre le renforcement des moyens qui leur sont alloués», tacle le socialiste.

Lundi, la patronne des écologistes, Marine Tondelier, embraye en fustigeant «les pyromanes de la politique», tandis que ses députés relaient des visuels, «Ne comptez pas sur le RN pour défendre les sapeurs-pompiers».

Au cœur des critiques, figure notamment le vote contre un amendement défendu par la gauche lors de l'examen du budget en janvier, qui proposait d'augmenter une taxe pour mieux financer les services départementaux d'incendie et de secours (Sdis) à bout de souffle.

Face aux accusations, la riposte du RN s'organise. Plusieurs responsables dénoncent sur les plateaux télé et les réseaux sociaux «les fake news de la gauche» et celles lancées par «les équipes numériques de Renaissance» pour «faire oublier l'annulation» des «commandes de Canadairs» en 2024 quand Gabriel Attal était à Matignon.

Quant au vote contre cet amendement, le parti le justifie: il s'agissait d'éviter que la taxe ne se répercute in fine sur les ménages via les contrats d'assurance. Dans le même budget, le RN a d'ailleurs proposé de revoir la répartition des recettes de cette taxe pour améliorer les finances des Sdis, mais cet amendement a, lui, été rejeté par la gauche, se défend-il mardi dans un message envoyé à l'AFP.

La direction du Rassemblement national affirme avoir «toujours défendu les pompiers et la sécurité civile», mettant en avant une proposition de loi déposée en février pour améliorer le financement des Sdis, par deux députés RN, dont l'un est pompier volontaire.

«Normes écologiques absurdes»

Ces derniers jours, les incendies sont devenus un terrain d'affrontement politique, Macronistes, Insoumis et même Ecologistes étant sommés de justifier leur bilan ou de décliner leurs propositions.

Pour le Rassemblement national, l'exercice est plus délicat. Pendant de nombreuses années, le parti a relativisé le réchauffement climatique et la responsabilité humaine dans son accélération.

Il y a trois ans encore, Marine Le Pen jugeait le Giec, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, qui fait référence à l'échelle planétaire, de «très alarmiste».

A moins d'un an de l'élection présidentielle, le parti a infléchi sa communication. La lutte contre le réchauffement climatique serait ainsi «au-dessus de la pile», assurait fin juin le député Jean-Philippe Tanguy. Et le RN aurait désormais «le programme le plus écologique», ose son collègue Julien Odoul.

A l'Assemblée nationale, les votes sont moins parlants: cette année, ses députés ont défendu la suspension des nouveaux projets éoliens et solaires, se sont systématiquement opposés aux zones à faibles émissions (ZFE) et ont voulu réduire le Fonds verts, destiné à financer des projets de transition écologique dans les territoires.

Au Parlement européen, Jordan Bardella est un fervent partisan de la remise en cause du Pacte vert ("Green Deal"), batterie de mesures environnementales adoptées lors du précédent mandat.

Fin juin, il expliquait vouloir «refuser l'écologie de la décroissance et de l'âge de pierre» au profit d'une «écologie du progrès, de la science et de l’innovation».

Une vision encore défendue mardi par la députée Edwige Diaz sur Cnews: celle-ci a dénoncé les «normes écologiques absurdes», en matière d'eau notamment, qui, selon elle, pénalisent les secours dans leur lutte contre les incendies.

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