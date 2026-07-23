Washington intensifie la pression militaire sur Téhéran en déployant un bombardier B-1. Dans le même temps, les craintes d'une extension du conflit à l'ensemble de la région ne cessent de croître.

Après le déploiement du bombardier à longue portée Rockwell B-1, le président américain menace de lancer de nouvelles attaques.

Les États-Unis ont intensifié leur intervention militaire contre l'Iran et ont déployé, pour la première fois depuis la reprise des combats, un bombardier à longue portée B-1. Selon des responsables du gouvernement américain, l'appareil a attaqué mardi des cibles appartenant aux Gardiens de la révolution iranienne.

Le bombardier B-1 aurait donc décollé d'une base aérienne américaine située en Grande-Bretagne. Le Commandement central américain (CENTCOM) a confirmé des frappes aériennes contre des installations militaires iraniennes, sans toutefois mentionner explicitement l'intervention du bombardier.

Selon les informations fournies par l'armée, les frappes ont notamment visé des centres de commandement, des installations de la marine, des hangars d'avions, des dépôts de drones et des infrastructures logistiques militaires. On ignore pour l'instant quelles cibles le bombardier B-1 a précisément touchées et quels dommages militaires il a causés.

Cette intervention est toutefois considérée comme une nouvelle escalade du conflit. Le bombardier B-1, capable de voler à une vitesse supersonique, peut transporter jusqu’à 24 bombes pesant chacune environ 900 kilogrammes ou de nombreux missiles de croisière, et figure parmi les bombardiers les plus puissants de l’armée de l’air américaine.

Trump envisage de nouvelles attaques

Parallèlement au renforcement de la présence militaire américaine dans la région, le président Donald Trump envisagerait, selon des responsables gouvernementaux américains et israéliens, de reprendre des opérations de combat de plus grande envergure contre l'Iran. Une décision en ce sens pourrait être prise dès les prochains jours.

Malgré l'intensification des frappes aériennes, Téhéran se montre jusqu'à présent intransigeant. Selon les estimations des services de renseignement et des responsables militaires américains, l'Iran ne dispose certes plus que de capacités militaires limitées autour du détroit d'Ormuz, d'une importance stratégique, mais des attaques contre des navires ou des bases américaines restent toutefois possibles.

Mercredi, Trump a menacé de faire bombarder des ponts et des centrales électriques, y compris des installations situées dans la capitale Téhéran, si de nouvelles attaques contre la navigation internationale devaient se produire. De son côté, l'Iran a annoncé des attaques contre des infrastructures dans les États du Golfe alliés aux États-Unis.

Un nouveau front en mer Rouge

Les rebelles houthis au Yémen ont exacerbé les tensions. Mercredi, ils ont de nouveau attaqué des navires en provenance d’Arabie saoudite, pour la première fois depuis l’annonce d’un blocus des ports saoudiens. Des responsables du gouvernement américain soupçonnent l'Iran d'avoir encouragé cette milice à exercer une pression non seulement dans le golfe Persique, mais aussi en mer Rouge, sur une importante voie maritime internationale. Plusieurs navires marchands ont alors modifié leur cap afin d'éviter le détroit de Bab al-Mandab.

Dans les coulisses, les efforts diplomatiques se poursuivent. Selon les médias américains, le Qatar et Oman jouent le rôle de médiateurs entre Washington et Téhéran afin de parvenir à un accord sur la réouverture du détroit d'Ormuz et la fin des combats. Aucune avancée décisive ne se profile toutefois pour l'instant. Selon des sources régionales, les dirigeants iraniens n'auraient pas encore accepté la dernière proposition de médiation.

Mercredi soir, Trump s'est montré sceptique quant aux négociations. «Ils sont durement touchés et veulent conclure un accord», a-t-il déclaré. Il a toutefois ajouté que l'Iran n'était «pas encore prêt» à conclure un accord. «Ils le seront très bientôt. »

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