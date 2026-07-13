Fontainebleau Les pompiers font face à «un nouveau départ de feu»

La forêt de Fontainebleau, au sud de Paris, était en proie lundi à un incendie hors norme (archives).

L'incendie en cours en forêt de Fontainebleau «n'est pas fixé» et les pompiers combattent un nouveau départ de feu dans le secteur de la Faisanderie, non loin de la ville de Fontainebleau, a indiqué à la presse le préfet de Seine-et-Marne.