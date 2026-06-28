Depuis mercredi, un millier de décès de plus que la normale ont déjà été recensés en France, a annoncé dimanche l'agence nationale de santé publique. Le bilan réel risque de s'alourdir encore, a-t-elle averti, alors que s'achève une canicule exceptionnelle par son intensité.

La France retrouve dimanche des températures plus respirables après 11 jours de canicule historique, d'ores et déjà considérée comme plus intense que l'épisode emblématique de 2003 (image d'illustration).

«Depuis le 24 juin, environ 1000 décès supplémentaires ont été observés par rapport aux décès observés les mois précédents», un phénomène touchant principalement les plus de 65 ans, a annoncé Santé publique France (SpF). Les décès à domicile ont augmenté de 40%.

La France retrouve dimanche des températures plus respirables après 11 jours de canicule historique, d'ores et déjà considérée comme plus intense que l'épisode emblématique de 2003, mais l'effet à retardement de la chaleur sur les organismes maintient les hôpitaux sous forte tension et fait craindre une forte surmortalité.

Aucun bilan chiffré n'avait pour l'heure été donné, mais la ministre de la Santé, Stéphanie Rist, a déjà prévenu samedi qu'un nombre de décès «supérieur à la normale» était observé.

Chiffres provisoires

Dans ce contexte, le bilan de Santé publique France donne une première idée de cette mortalité, même si elle reste très partielle. L'agence de santé publique fait courir ses observations à partir de mercredi, date où la canicule s'est intensifiée avec des températures dépassant 40°C à travers le territoire.

«Plus de 1200 décès -toutes causes- ont été enregistrés pour la journée du 24 juin et plus de 1400 décès quotidiens les 25 juin et 26 juin», explique l'agence. «A titre comparatif, on comptait autour de 900 à 1000 décès par jour en avril/mai.»

Au total, depuis mercredi, cela pointe déjà vers un millier de décès de plus que la moyenne, même s'ils ne sont pas en l'état officiellement attribuable à la chaleur. Mais le bilan sera probablement plus lourd, puisque certains effets mettent parfois des jours à se faire sentir.

Toutes classes d'âge confondues

L'augmentation des décès concerne «toutes les classes d'âges, rappelant que les effets de la canicule peuvent affecter toute la population», constate SpF. «Néanmoins 85% des décès observés concernent les personnes de 65 ans et plus.»

Surtout, «une augmentation particulièrement marquée des décès à domicile est observée – de l'ordre de 40% -, tout particulièrement en Ile-de-France», remarque l'agence, un phénomène déjà évoqué par les autorités sanitaires.