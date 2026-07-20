Une enquête a été ouverte en France après le suicide d'un homme de 21 ans, dont la famille affirme qu'il avait subi des années de harcèlement raciste, a annoncé lundi à l'AFP le procureur de Vienne (sud-est).

Le corps du jeune homme avait été retrouvé il y a une semaine à Châtonnay, un village de 2000 habitants (image prétexte).

Le corps du jeune homme avait été retrouvé il y a une semaine à Châtonnay, un village de 2000 habitants situé dans le département de l'Isère, et une première enquête avait immédiatement été ouverte en recherche des causes de la mort.

Une seconde enquête a ensuite été ouverte après une plainte pour harcèlement moral et provocation au suicide déposée vendredi par les parents de la victime, a déclaré le procureur Olivier Rabot, sans plus de détails à ce stade.

Selon ses parents, le jeune homme était depuis plusieurs années victime de racisme de la part de jeunes du village, notamment membres de l'équipe locale de rugby, a précisé à l'AFP leur avocate Elise Rey-Jacquot.

L'avocate évoque un événement où le jeune homme avait été forcé de porter un t-shirt floqué «DZ PAGU» dans le dos, ce qui signifie selon elle «Algérien paysan». «Et dès qu'il les recroisait aux événements du village, c'était «bougnoule», «t'as rien à faire là», «va-t'en»», ajoute-t-elle.

Le jeune homme se confiait régulièrement à son père sur ce qu'il subissait, mais aucune plainte n'avait été déposée avant son décès, selon l'avocate.

Appel à témoins

La famille a par ailleurs lancé un appel à témoins pour recueillir des éléments sur une fête dans un village voisin, à laquelle le jeune homme avait participé quelque temps avant son suicide.

«Il était revenu extrêmement chamboulé, parce qu'il aurait été victime d'insultes de la part de ce groupe. Et surtout, on a eu un témoignage récent suite à l'appel à témoins disant qu'il y aurait été mis à nu et humilié», a rapporté Elise Rey-Jacquot.

L'ONG SOS Racisme a relayé cet appel à témoins dans un communiqué. «Face au harcèlement raciste, le silence protège les auteurs», écrit-elle. «Ce drame n'est pas un simple fait divers», ajoute-t-elle, en déplorant une «banalisation» de la parole raciste.