Un feu de forêt près de Bourges, dans le Cher, s'est propagé jusqu'à atteindre un site industriel d'armement KNDS, classé Seveso seuil haut, conduisant à confiner plusieurs heures des habitants avant que le risque ne soit «écarté» en début de soirée.

🚨 Un incendie dans le Cher menace KNDS, un site de production d’armement classé Seveso LIRE https://t.co/BxrtZbq69e pic.twitter.com/4wk1GH21Zp

«L'incendie n'est pas tout à fait fixé sur le flanc avant droit, mais, par contre, le flanc gauche, qui lui était vraiment un danger pour le site dans lequel il y avait les munitions, est fixé», a déclaré à l'AFP la préfecture du Cher vers 21H.

Le confinement de la centaine d'habitants dans la proche commune de Morthomiers est «levé, le danger d'explosion du site KNDS étant écarté», a précisé la préfecture dans un communiqué.

A 15h45, un feu de chaume s'est déclaré sur la commune de Morthomiers, située à une dizaine de kilomètres de Bourges et s'est propagé sur des dizaines d'hectares de bois résineux.

Selon un premier bilan, 120 hectares ont brûlé, dont 20 ha de terres agricoles et 100 ha de forêt.

Le plan communal de sauvegarde a été mis en oeuvre et le centre opérationnel départemental est également activé en préfecture.

«Soulagement»

A Morthomiers, commune d'environ 850 habitants, «toutes les personnes qu'on a évacuées ont été recueillies dans la mairie: on a de quoi manger, on a de quoi boire. On a mis tout le monde en sécurité», a déclaré à l'AFP le maire Guillaume Porcher.

Une fois l'ordre de confinement levé par les autorités, le maire a fait part d'une forme de «soulagement».

Mais, «il y a encore beaucoup de fumée, il y a encore plein de petits départs. On ne va pas crier victoire tout de suite», a-t-il dit.

«Les pompiers vont avoir du travail encore une bonne partie de la nuit pour essayer d'éteindre tous les petits foyers», a ajouté l'édile.

Au total, 125 sapeurs-pompiers sont sur place tandis que 20 gendarmes et deux hélicoptères bombardiers d'eau ont été déployés en renfort.

La température est d'environ 36 degrés avec un léger vent, dans une zone où sévit la sécheresse, offrant des conditions peu favorables pour la maîtrise du feu, a précisé une correspondante de l'AFP sur place.

Canicule et sécheresse

Le département du Cher est à la fois mercredi en vigilance orange canicule, à risque «élevé» pour les feux de forêt, et concerné par la sécheresse, une partie du département étant en situation de «crise».

Selon KNDS, «les 500 personnes qui travaillent régulièrement au sein du site ont toutes été évacuées».

Pour lutter contre le feu, «une équipe interne de lutte contre les incendies a été mobilisée et déployée», d'après la même source.

Les équipes de nuit qui devaient prendre leur poste ont été «mises en stand by» et les salariés ont reçu la consigne de ne pas rejoindre le site.

Le groupe franco-allemand KNDS est l'un des acteurs clés de l'industrie européenne de défense terrestre face à la concurrence américaine (General Dynamics/GDLS).

Il fournit aux armées des chars de combat, des véhicules blindés de transport de troupes, des ponts portables et des véhicules robotisés.

KNDS dit compter plus de 11'000 collaborateurs, avec 4,4 milliards d'euros de chiffre d'affaires et un carnet de commandes de 13,5 milliards d'euros en 2025».