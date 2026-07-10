Le gouvernement français a annoncé vendredi le déclenchement d'un «plan Orsec chaleurs extrêmes» dans les départements placés par Météo-France en vigilance rouge canicule. Ce nouveau dispositif est destiné aux personnes vulnérables qui sont plus exposées à la surmortalité.

Le plan prévoit l'ouverture de «centres dédiés, des centres de protection, des centres de rafraîchissement» à destination des «personnes vulnérables», en particulier les personnes âgées mais aussi, selon la ministre Maud Bregeon, «les sans-abri».

Météo-France a prévu de placer 24 départements en vigilance rouge samedi. Neuf départements de l'ouest ont déjà basculé vendredi en vigilance rouge dans le cadre de la troisième canicule qui s'abat sur la France en deux mois.

Le plan prévoit l'ouverture de «centres dédiés, des centres de protection, des centres de rafraîchissement» à destination des «personnes vulnérables», en particulier les personnes âgées mais aussi, selon la ministre Maud Bregeon, «les sans-abri».

Pour cela, «chaque préfet devra s'appuyer sur un registre précis et à jour de ces publics fragiles», ont précisé les services de la ministre de l'Énergie. Ces centres seront «équipés dans chaque département: des lieux frais et accessibles» avec des «lits, des kits de secours, des sanitaires séparés et un encadrement humain renforcé».

«De tels centres avaient déjà été ouverts, ou en tout cas ont été mis à disposition la journée, notamment dans les mairies, pour que les gens puissent venir se rafraîchir», a rappelé la ministre. «Là, on va deux, voire trois crans plus loin, en ciblant d'abord les personnes les plus vulnérables, avec un meilleur croisement des fichiers», a-t-elle précisé.

Le Premier ministre Sébastien Lecornu a présidé dans la matinée une cellule interministérielle de crise consacrée à cette nouvelle canicule. Le Haut Conseil pour le climat a alerté jeudi la France sur ses politiques «insuffisantes», aussi bien en matière de décarbonation que d'adaptation.