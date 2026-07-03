Le nombre de décès a augmenté de presque 30% en France et de 62% dans la seule région parisienne lors de la semaine du 22 juin, pic de la canicule exceptionnelle ayant frappé le pays, a annoncé vendredi l'agence Santé publique France.

Une hausse de plus de 2000 décès a été recensés lors de la semaine du 22 juin en France, pic de l'exceptionnelle canicule de juin (image d'illustration).

Gouvernement France: les décès ont augmenté de 30% la semaine de la canicule

L'agence de santé publique a rapporté, dans un nouveau bilan, «une hausse de +29,1%, correspondant à 2025 décès supplémentaires par rapport à la semaine précédente», rappelant que ce dernier chiffre était certainement «sous-estimé».

L'estimation du nombre de décès ne se base, en effet, que sur les seuls certificats électroniques de décès qui ne représentent qu'un peu plus de la moitié des morts dans le pays.

La variation de 30%, en revanche, est plus représentative de l'ampleur des conséquences sanitaires de cette canicule qui a frappé la France pendant une dizaine de jours et s'est révélée exceptionnelle avec trois des journées les plus chaudes jamais enregistrées dans le pays.

Hausse de 91% des décès à domicile

La tendance est particulièrement frappante en Ile-de-France (région parisienne), avec une hausse de plus de 62% des décès sur la semaine dernière. Une progression semblable a été signalée dans les Pays de la Loire (ouest).

Santé publique France avait déjà donné un chiffre de 1000 décès de plus que la normale mais celui-ci ne concernait que la fin de la semaine. Le nouveau bilan concerne l'ensemble de la semaine, même si les fortes chaleurs avaient commencé quelques jours plus tôt.

«Ce qui est très important, c'est que dans ces 2025 décès, (...) on trouve une augmentation de 91% de décès à domicile par rapport à la semaine précédente», a précisé sur la chaîne TF1 la ministre de la Santé, Stéphanie Rist.

Températures élevées ce le week-end

La canicule historique qui a frappé la France fin juin a provoqué des conditions difficilement supportables dans de nombreux logements. Des températures élevées sont à nouveau annoncées pour le week-end. Des scènes de bousculades voire de bagarres, après la mise en vente de 200'000 ventilateurs et climatiseurs, ont éclaté jeudi dans des magasins.

Tous âges confondus, les interventions pour coup de chaleur et déshydratation ont, elles, été multipliées par six et par quatre, selon l'organisation SOS médecins.

Les autorités sanitaires et le gouvernement mettent depuis plusieurs jours l'accent sur le problème des décès à domicile pendant la canicule. La canicule de 2003 avait tué 15'000 personnes en France, essentiellement âgées et dont un grand nombre dans les maisons de retraite médicalisées (Ehpad), mais aussi chez elles.

L'épisode de juin est considéré comme plus intense mais ses conséquences sanitaires sont moindres, selon les autorités.