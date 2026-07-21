Les députés français ont approuvé mardi l'instauration de la perpétuité pour les auteurs de viols en série commis sur les mineurs de moins de 15 ans.

Les discussions autour de la mesure ont été particulièrement houleuses (archives).

Affaire Lyhanna L’Assemblée adopte la perpétuité pour les violeurs en série d’enfants

Cette mesure, portée par le gouvernement dans le sillage de l'affaire Lyhanna, a finalement été adoptée par 258 voix contre 84.

Lyhanna, onze ans, avait été retrouvée morte débit juin dans le sud-ouest de la France. La mère d'une autre enfant avait déposé plainte pour viols contre l'accusé en août 2025 sans que celui-ci ne soit inquiété. Elle l'avait accusé de l'avoir violée «une cinquantaine» de fois.

La gauche avait rejetée vendredi le texte, dénonçant une disposition répressive destinée à masquer l'insuffisance des moyens consacrés aux enquêtes mais aussi à la prévention des violences sexuelles.

Les discussions autour de la mesure ont été particulièrement houleuses à nouveau mardi.

L'extrême droite a de nouveau défendu «la cohérence de l'échelle des peines», soulignant que la disposition n'est pas demandée par les associations de victimes, dénonçant un «écran de fumée».

La socialiste Florence Hérouin-Léautey a renchéri: «Plutôt qu'un énième tour de passe-passe à haut risque d'inconstitutionnalité, peut être pourriez-vous admettre que c'est de moyens supplémentaires dont notre système judiciaire et nos services d'enquête ont besoin pour protéger les victimes et mettre fin à l'impunité?»

Cette dernière a rappelé que seuls 3% des agresseurs en matière de violences sexuelles sont condamnés. Et que ce chiffre tombe à 1% dans les cas d'inceste.

Les défenseurs de la mesure récusent toute «surenchère pénale»: «Pour nous, il s'agit de sanctionner ce que l'on estime être le crime (...) le plus grave», a argumenté Emilie Bonnivard (Les Républicains, droite).

«Votre priorité est de préparer la sortie des prédateurs, la nôtre est de garantir qu'aucun enfant ne croise de nouveau sa route», a lancé à la gauche la députée RN (extrême droite) Sophie Blanc. Ce nouveau vote était organisé avant un scrutin sur l'ensemble d'un projet de loi sur la protection des enfants.