Plus d'un tiers des Français sont soumis dimanche au niveau maximal d'alerte en raison de la vague de chaleur qui fait craindre la propagation des incendies qui touchent le pays.

A Paris, la tour Eiffel a avancé son heure de fermeture à 16h00 en raison de la canicule.

Quelque 26 millions de Français seront sous vigilance rouge, le niveau d'alerte maximal de Météo-France qui a été étendu à 37 départements de France métropolitaine, selon un calcul de l'AFP.

Le troisième épisode de chaleur intense que subit le pays en deux mois devrait persister jusqu'en milieu de semaine prochaine.

Dans ce contexte, les incendies se sont multipliés ces derniers jours, la plupart du temps «dus à une activité humaine», comme l'a rappelé le président Emmanuel Macron dans un message sur X, mettant en garde contre toute «inattention».

Plus de 25'000 hectares ont brûlé depuis le début de l'année, soit près du double de 2025 sur la période, d'après la Sécurité civile.

Bals des pompiers annulés

Le tourisme et les rendez-vous festifs pâtissent de cette situation: à Paris, le préfet de police a fait annuler les très populaires bals des pompiers traditionnellement organisés dans les casernes les 13 et 14 juillet, de même que des événements sportifs prévus en plein air ou dans des lieux non climatisés.

Ces conditions extrêmes ont d'ailleurs contraint les organisateurs du Tour de France cycliste à écourter l'étape de dimanche entre Malemort et Ussel, en Corrèze, dans le Massif central, une première à cause de la chaleur.

A Paris, la tour Eiffel a avancé à 16h00 ce week-end sa fermeture, au lieu de 00h45, «en raison des fortes températures prévues», a annoncé samedi l'exploitant de l'emblématique monument, imité par les deux plus célèbres musées de la capitale, le Louvre et Orsay.

Et partout en France, de nombreuses villes ont d'ores et déjà renoncé aux feux d'artifice qui devaient être tirés pour la fête nationale.

Les canicules à répétition sont un marqueur sans équivoque du changement climatique, principalement causé par la combustion du charbon, du pétrole et du gaz, ont montré les climatologues.