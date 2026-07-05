Un policier a blessé par balle et arrêté dimanche à Clermont-Ferrand (centre) un homme qui attaquait un de ses collègues après avoir agressé au couteau plusieurs passants, a annoncé le procureur. Pour l'heure, aucun élément n'évoque de caractère terroriste.

Un policier a blessé par balle un homme qui attaquait des passants au couteau à Clermont-Ferrand. (image d'illustration)

«La gravité des blessures sur les victimes et l'agresseur sont encore à déterminer», précise le procureur Eric Serfass à l'AFP, confirmant une information révélée par le quotidien local La Montagne.

Le quotidien auvergnat écrit que les jours de l'assaillant et des trois personnes qu'il a blessées ne sont pas en danger.

En début d'après-midi, dans un quartier du nord de Clermont, «un homme, armé d'un couteau, s'est rué sur un policier qui tentait de l'interpeller alors que cet individu venait d'agresser plusieurs personnes», écrit M. Serfass. Un policier du même équipage «a fait usage de son arme à feu contre cet individu, qui a été blessé par ce tir», détaille le magistrat.

«L'homme interpellé, âgé de 34 ans, a déjà été condamné par la justice à Clermont-Ferrand», a souligné M. Sarfass, sans plus de précisions, ajoutant qu'«à ce stade, aucun élément n'évoque le caractère terroriste des faits».