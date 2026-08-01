Chute de 3000m
France : Une jeune femme se tue en parachute à l'aéroport de Saint-Nazaire
Les secouristes n'ont pu que constater le décès de la victime (image prétexte).
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Une jeune femme de 23 ans s'est tuée en parachute samedi dans le périmètre de l'aéroport de Saint-Nazaire (Loire-Atlantique) après une chute de 3000 mètres, a-t-on appris auprès des services de secours du département.
Selon un communiqué, les pompiers sont intervenus à 12h09 pour «un accident de parachutisme» à l'aéroport de Saint-Nazaire, spécialisé dans les activités industrielles et situé sur la commune voisine de Montoir-de-Bretagne.
Les secouristes n'ont pu que constater le décès de la victime, qui serait retombée dans le périmètre de l'aéroport, après «une chute de 3.000 mètres».
Une enquête est en cours, a indiqué la préfecture de Loire-Atlantique sur son compte X. La piste de l'aéroport a été temporairement fermée et le trafic dévié vers l'aérodrome de La Baule, selon la même source.
Les équipes du Service de Sauvetage et de Lutte contre l’Incendie des Aéronefs de l’aéroport sont intervenues immédiatement pour lui porter secours. Malgré l’intervention des secours, rejoints par les services médicaux et la gendarmerie, la victime est malheureusement décédée.— Préfet des Pays de la Loire et de Loire-Atlantique (@Prefet44) August 1, 2026