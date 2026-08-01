Une jeune femme de 23 ans s'est tuée en parachute samedi dans le périmètre de l'aéroport de Saint-Nazaire (Loire-Atlantique) après une chute de 3000 mètres, a-t-on appris auprès des services de secours du département.

Les secouristes n'ont pu que constater le décès de la victime (image prétexte).

Chute de 3000m France : Une jeune femme se tue en parachute à l'aéroport de Saint-Nazaire

Selon un communiqué, les pompiers sont intervenus à 12h09 pour «un accident de parachutisme» à l'aéroport de Saint-Nazaire, spécialisé dans les activités industrielles et situé sur la commune voisine de Montoir-de-Bretagne.

Les secouristes n'ont pu que constater le décès de la victime, qui serait retombée dans le périmètre de l'aéroport, après «une chute de 3.000 mètres».

Une enquête est en cours, a indiqué la préfecture de Loire-Atlantique sur son compte X. La piste de l'aéroport a été temporairement fermée et le trafic dévié vers l'aérodrome de La Baule, selon la même source.