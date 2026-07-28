Le gouvernement indien a proposé mardi un projet de loi visant à durcir les sanctions contre les auteurs de fuites de sujets d'examen, quelques jours après une fronde étudiante déclenchée par une série de fraudes lors d'épreuves.

Ce débat intervient après plusieurs semaines de contestation menée par les étudiants et orchestrée sur les réseaux sociaux par le «parti du peuple des cafards».

Le texte prévoit notamment de doubler la peine maximale encourue pour les personnes impliquées dans des fuites de sujets d'examen, la portant de cinq à dix ans de prison, ainsi que des amendes pouvant dépasser un million de dollars (880'000 euros).

Ce débat intervient après plusieurs semaines de contestation menée par les étudiants et orchestrée sur les réseaux sociaux par le «parti du peuple des cafards» (CJP), qui ont conduit à la démission samedi du ministre de l'Education.

Ce mouvement est né à la suite de fraudes massives lors d'un concours national d'entrée en médecine organisé en mai, auquel plus de deux millions de candidats s'étaient présentés. Selon les médias locaux, le scandale aurait contribué au suicide d'une vingtaine d'étudiants.

Il s'agit de la plus sérieuse contestation depuis la réélection en 2024 du premier ministre Narendra Modi, arrivé à la tête du pays en 2014. «Ces changements visent à durcir la loi et à garantir une justice rapide», a déclaré le ministre de la Science Jitendra Singh à la chambre basse du Parlement.

Libération des manifestants mineurs

Il s'agit de «rétablir et de renforcer la crédibilité de ces examens», a-t-il ajouté, réaffirmant «l'engagement profond de ce gouvernement à protéger le bien-être des étudiants et de la jeunesse de ce pays».

L'opposition réclame au gouvernement de rendre des comptes après la violente répression le 20 juillet d'une manifestation rassemblant plusieurs milliers de jeunes.

La Cour suprême a ordonné mardi la remise en liberté de tous les manifestants âgés de moins de 18 ans détenus et n'ayant pas de casier judiciaire.

Les fuites de sujets d'examen minent depuis longtemps le système éducatif indien, où des millions d'élèves et d'étudiants se disputent chaque année un nombre limité de places. Cette énorme pression a notamment favorisé l'émergence d'escrocs qui revendent les sujets d'examen ayant fuité.