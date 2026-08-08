Une fillette de 12 ans est décédée samedi des suites de ses blessures, portant à huit le nombre de morts de la tuerie perpétrée par un adolescent de 14 ans. Il a abattu vendredi ses grands-parents avant de faire d'autres victimes dans son lycée près de Bangkok et de se donner la mort, a annoncé le ministère thaïlandais de la Santé.

Plus de 30 personnes ont été blessées dans la fusillade.

Plus de 30 blessés Fusillade en Thaïlande : le bilan grimpe à huit morts

«Une autre personne est morte (...) une fillette de 12 ans», qui était soignée dans un hôpital à proximité, a indiqué dans un communiqué le ministère.

L'adolescent, qui avait d'abord tué à leur domicile ses grands-parents avec le pistolet de son grand-père, s'était ensuite donné la mort après avoir tué une professeure de mathématiques, une professeure de thaï, une conseillère d'orientation, une responsable des affaires étudiantes et une secrétaire de l'établissement avec la même arme, selon la police.

Plus de 30 personnes ont été blessées dans la fusillade, a indiqué le Premier ministre Anutin Charnvirakul durant une visite dans l'établissement scolaire.

Quatorze personnes étaient toujours hospitalisées samedi, dont sept dans un état critique.La police interrogeait des témoins, dont les parents du meurtrier.

La Thaïlande affiche l'un des taux de possession d'armes à feu les plus élevés de la région et les promesses passées de durcir la législation sur les armes n'ont pas empêché la multiplication des fusillades.