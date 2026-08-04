Le Hamas s'est dit mardi «mal à l'aise» après que le «Conseil de la Paix» de Donald Trump a précisé que l'armée israélienne ne se retirerait pas de la bande de Gaza avant le désarmement «complet» du mouvement islamiste palestinien. Le Hamas avait annoncé vendredi avoir accepté un accord lançant la deuxième phase du plan américain de paix pour Gaza.

Le Hamas et d'autres factions palestiniennes «sont mal à l'aise» avec cette déclaration.

Proche-Orient Gaza : le Hamas «mal à l'aise» par la position du «Conseil de Paix»

Selon la version publiée du texte, il était stipulé que le Hamas remettrait ses armes en lien avec un retrait progressif d'Israël, qui occupe plus de 60% de la bande de Gaza.

Mais Israël s'est inquiété lundi de ce texte, refusant tout retrait avant l'achèvement d'un désarmement vérifiable du Hamas. Et à l'issue d'une rencontre avec le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, lundi, le «Conseil» a procédé sur X à une mise au point.

As part of the process of decommissioning weapons in Gaza and enabling the transition to civilian governance, and creating a safer future in the region for both Israelis and Palestinians in Gaza, a meeting was held earlier today (Monday) between High Representative Nickolay… — Board of Peace (@BoardOfPeace) August 3, 2026

«Le retrait des Forces de défense israéliennes (IDF) au-delà de la ligne jaune n'aura lieu qu'une fois le désarmement achevé, comme le Hamas s'y est engagé auprès des médiateurs», a-t-il écrit, en référence à la ligne de démarcation entre la zone occupée par Israël et le reste du territoire.

Le Hamas et d'autres factions palestiniennes «sont mal à l'aise» avec cette déclaration, a indiqué mardi un responsable du mouvement sous le couvert d'anonymat.

Aspects humanitaires laissés de côté

Cette annonce «s'est concentrée uniquement sur la question des armes et n'a pas abordé les obligations de la puissance occupante (Israël, ndlr), en particulier celles liées aux aspects humanitaires et à l'engagement d'Israël à cesser son agression, notamment les bombardements (...) les tirs, les assassinats et les opérations militaires dans la bande de Gaza», a-t-il déploré auprès de l'AFP.

Un autre responsable a indiqué que le mouvement attendait une «réponse claire et officielle» du haut représentant du «Conseil» pour Gaza, Nikolaï Mladenov, «concernant l'escalade militaire israélienne à Gaza, et la politique continue de temporisation dans la mise en oeuvre de l'accord».

Le diplomate avait écrit vendredi sur X que «le retrait (israélien) devait aller de pair avec le désarmement». Le texte publié de l'accord prévoit aussi la fin des opérations militaires des deux parties.

Israël a mené des frappes meurtrières sur Gaza durant le week-end, et dit avoir tué deux combattants mardi dans le territoire palestinien, des opérations dénoncées comme des «violations» du droit international par le Qatar, l'Egypte et la Turquie, médiateurs dans ce conflit.

L'intensification des frappes israéliennes ces derniers jours «n'est rien d'autre qu'une tentative de faire dérailler la mise en oeuvre du plan et de bloquer les solutions pacifiques au conflit», a fustigé mardi le porte-parole de la diplomatie qatarie Majed Al Ansari.