Les cantons de Genève et Vaud réactivent les plans canicule dès mardi. En cause, une nouvelle vague de fortes chaleurs annoncée par MétéoSuisse jusqu'à lundi au moins présentant un danger marqué. Les températures maximales pourraient atteindre 34 à 35 degrés.

Les cantons de Genève et Vaud réactivent les plans canicule dès mardi. En cause, une nouvelle vague de fortes chaleurs annoncée par MétéoSuisse jusqu'à lundi au moins présentant un danger marqué (illustration).

Cette nouvelle vague survient une semaine seulement après la fin de l'épisode précédent qui a entraîné une surcharge temporaire du système de soins et en particulier des urgences, relève le Département genevois de la santé et des mobilités. Du 18 au 30 juin, la Suisse a connu des chaleurs exceptionnelles, avec un niveau de danger fort.

De son côté, le Département vaudois de la santé et de l'action sociale souligne que les personnes vulnérables, déjà potentiellement affaiblies par l'épisode précédent, nécessitent une attention particulière. A Genève, le service du médecin cantonal recommande à chacun de redoubler d'efforts pour se protéger de la chaleur, bien s'hydrater et faire preuve de solidarité envers ses proches et son voisinage.

Avec l'activation du plan canicule, les communes et les institutions concernées déploient des mesures spécifiques, dont le repérage et l'accompagnement des personnes à risque, l'installation d'aménagements de rafraîchissement ou d'ombrages temporaires. Les cantons rappellent d'un coup de chaleur est une urgence vitale.

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