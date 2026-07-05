Un incendie, qui s'est déclaré samedi, continue de faire rage dimanche près de la ville grecque de Thessalonique où le feu a ravagé deux usines, selon les pompiers grecs.

Un bâtiment en feu lors d'un incendie de forêt à Oreokastro, près de Thessalonique, en Grèce, le 5 juillet 2026. L'incendie a ravagé plusieurs commerces et a entraîné l'évacuation des localités voisines.

Des largages d'eau ont été effectués sur les usines autour d'Oreokastro, commune située dans la périphérie nord-ouest de Thessalonique, deuxième ville de Grèce, selon l'agence de presse ANA.

Il s'agit d'une usine de recyclage et d'une usine de textile, selon Kostas Tsingas, président de l'Association des officiers sapeurs-pompiers, sur la chaîne de télévision publique ERT.

Une épaisse fumée noire se dégageait au-dessus de l'usine de recyclage, selon les images d'ERT, et a recouvert une grande partie de Thessalonique, dans le nord de la Grèce.

Plastique brûlé

Une forte odeur de plastique brûlé est perceptible dans toute la ville.

Les flammes se sont approchées d'habitations à Oreokastro, poussant les autorités grecques à ordonner des évacuations.

Les opérations de lutte contre l'incendie mobilisent actuellement 154 sapeurs-pompiers, appuyés par 52 véhicules, deux avions bombardiers d'eau et deux hélicoptères, selon les données des sapeurs-pompiers.

Les autorités recommandent aux habitants de garder les fenêtres fermées et de limiter leurs déplacements en raison de la toxicité potentielle des fumées.

Plusieurs régions de Grèce, dont celle d'Athènes, l'Attique, et l'île de Crète, ont été placées en vigilance orange avec un risque «très élevé» d'incendies ce dimanche en raison des températures élevées et de vents forts.