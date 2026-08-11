Bien sûr, Vladimir Poutine attendra d'abord les élections législatives de septembre, mais après cela, cela pourrait bien se concrétiser : les médias, les responsables politiques et les généraux spéculent depuis des semaines sur une mobilisation russe.

«Une provocation» Guerre en Ukraine : et si Poutine tentait de mobiliser entre 300 000 et 500 000 personnes ?

Pourquoi parle-t-on de mobilisation ?

Fin juillet, Volodymyr Zelensky a lancé le débat auprès du grand public : «[Le président russe Vladimir] Poutine n'est pas prêt à mettre fin à la guerre», a déclaré le président ukrainien dans une interview accordée à la chaîne britannique Sky News.

«D'après les informations de nos services de renseignement, il se prépare à une mobilisation. Il compte le faire après son élection à la Douma, le 21 septembre», poursuit le dirigeant de 48 ans. «Cela posera un gros problème, car il va tenter de mobiliser entre 300 000 et 500 000 personnes. Il n’aura pas beaucoup de mal à trouver autant de monde. »

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Kiev est-elle la seule source à l'origine de cette thèse ?

Non. Dès le mois de juin, le portail russe d'opposition «Meduza» évoque une nouvelle mobilisation. La raison : «De moins en moins de personnes en Russie sont prêtes à effectuer leur service militaire. [...] Des sources issues de plusieurs régions russes se sont plaintes auprès de journalistes des difficultés rencontrées pour recruter des soldats sous contrat.»

Dans l’entourage du président, on discuterait donc de la mobilisation. C’est également ce qu’affirme la chaîne Telegram très populaire Histoires importantes, gérée par des Russes en exil : «Un interlocuteur, qui dirige le processus de recrutement au sein d’un groupe public russe, affirme que les préparatifs ‹pour quelque chose que l’on ne qualifierait jamais de mobilisation› sont déjà en cours ‹depuis plusieurs mois›.»

Comment Moscou réagit-elle à ces rumeurs ?

Dmitri Medvedev, le bras droit de Vladimir Poutine, dément que le Kremlin veuille enrôler de force la population dans l'armée : «Les tentatives de l'ennemi visant à répandre des absurdités sur une prétendue préparation à la mobilisation ne sont rien d'autre qu'une provocation», a déclaré «Meduza» l’ancien président. «Elles s’inscrivent dans le cadre de la campagne de propagande préélectorale. Bien sûr, ils tentent de déstabiliser la situation.»

«Tout le monde ne cesse de répéter “mobilisation, mobilisation” », déplore, selon le Center for European Policy Analysis (CEPA), le présentateur russe Vladimir Soloviev qui s’est également plaint fin juillet dans son émission télévisée «Vollkontakt». Les blogueurs militaires qui écrivent à ce sujet devraient être poursuivis en justice «pour avoir semé la panique», exige le propagandiste de Poutine. Il n’y voit aucune raison.

Le général de corps d'armée et député à la Douma Andreï Kartapolov souhaite lui aussi rassurer ses compatriotes, selon le CEPA. «Je ne crois pas à ces rumeurs», déclare ce vétéran au sujet d'une éventuelle mobilisation, pour laquelle il n'y aurait «aucune nécessité». Le problème : Kartapolov s'était déjà exprimé en ces termes en 2022 et la première mobilisation a eu lieu le lendemain.

Moscou perd-elle plus de personnes qu'elle n'en recrute ?

«Depuis février 2022, l'armée russe a enregistré 1,4 million de pertes sur le champ de bataille», écrit le groupe de réflexion de Washington Center for Strategic and International Studies (CSIS) le 1er juillet. Le terme «pertes» regroupe ici les combattants tués, blessés et capturés.

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Le rapport précise également : «Le taux de pertes mensuelles de la Russie en 2026, supérieur à 30 000 par mois, a probablement dépassé le taux de recrutement, qui s'élevait à environ 27 000 nouvelles recrues par mois.» Alors que le rapport des pertes s'était longtemps maintenu à 2 pour 1 ou 3 pour 1 en faveur de l'Ukraine, il aurait grimpé à «près de 8 pour 1» au cours du premier semestre.

Another 1,210 Russian casualties in just 24 hours. Every invading soldier taken out is one less threat to Ukrainian families and cities. Ukraine continues to pay a terrible price for its freedom, but Russia's aggression comes at an enormous cost. Glory to Ukraine! 🇺🇦



[image or embed] — Lewi Whalberg (@anno1540.bsky.social) 7. August 2026 um 09:15

Dans le même ordre d'idées, Kiev rapporte que le mois de juillet a été cette année celui où l'ennemi a subi le plus de pertes : 42 860 Russes auraient été tués, blessés ou faits prisonniers. Pour le mois de juin, ce chiffre est estimé à 39 290. En mai, il aurait été de 33 760 et en avril, de 32 980.

Combien gagnent les soldats engagés ?

Selon l'expert américain en sécurité Ryan McBeth, les recrues russes qui s'engagent peuvent prétendre à une prime de 400'000 roubles, ce qui correspond à un peu plus de 4'000 francs. À titre de comparaison, le salaire annuel moyen s'élève à un peu plus de 1,2 million de roubles, soit un peu plus de 12'000 francs.

À cela s'ajoute une prime régionale : à Moscou, celle-ci s'élève, selon McBeth, à 1,9 million de roubles, soit 19 200 francs. À Saint-Pétersbourg, elle atteindrait même 4,1 millions de roubles, soit 41 450 francs. À Khanty-Mansiisk, en Sibérie, elle s'élèverait à 18,5 millions de roubles, soit 187'000 francs. C'est pourquoi tant de personnes originaires de cette région se trouvent au front.

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Selon McBeth, le salaire mensuel d'un soldat ou d'une soldate se situe entre 204 000 et 220 000 roubles, soit environ 2 060 à 2 220 francs. À cela s'ajouteraient d'autres primes : 8'000 roubles, soit 80 francs, seraient versés par jour pour les missions offensives. Pour chaque kilomètre gagné, on gagnerait 50'000 roubles, soit 505 francs.

De plus, les troupes seraient récompensées pour chaque adversaire neutralisé, à condition de pouvoir en apporter la preuve : 100 000 roubles, soit 1 010 francs, seraient ainsi versés pour chaque char ennemi détruit. Si un système d'artillerie HIMARS ou un avion est touché, la récompense serait triplée. Pour Moscou, un char occidental vaut 500'000 roubles et un million de roubles, soit 10'100 francs, seraient versés pour chaque char occidental capturé.

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Mais ce n'est pas tout : des sommes supplémentaires seraient versées en cas de maladie ou de décès. 3 millions de roubles, soit un peu plus de 30 000 francs, seraient versés en cas de blessure grave. Si le soldat ou la soldate ne revient pas, 5,5 millions de roubles, soit 55'000 francs, seraient versés à ses proches. À cela s'ajouteraient d'autres versements exceptionnels accordés par les régions.

Il existe d'autres mesures incitatives : les dettes pouvant aller jusqu'à 100 000 francs peuvent être annulées en cas d'enrôlement. À leur retour de la guerre, les entreprises sont tenues de réembaucher les personnes concernées. De plus, le service militaire permet aux étrangers d'obtenir la nationalité suisse.

Les arguments contre une mobilisation générale

Beaucoup de choses. Lorsque Poutine a annoncé en septembre 2022 une mobilisation partielle portant alors, selon les informations disponibles, sur 300'000 soldats, cette mesure a été mal accueillie non seulement par la société, mais aussi par le monde des affaires. Les conscrits font défaut dans les entreprises et la Russie connaît de toute façon déjà une pénurie de main-d’œuvre.

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C'est précisément parce qu'une mobilisation est si impopulaire qu'aucune mesure de ce type n'est attendue avant les élections législatives. Celles-ci auront lieu du 18 au 20 septembre. Si le Kremlin annonçait ensuite la mobilisation de soldats, de nombreuses personnes concernées tenteraient probablement de fuir. En 2022 , entre 500 000 et 800 000 Russes auraient quitté le pays.

Un autre obstacle : il faut équiper ces nouveaux soldats. Et enfin, la question reste de savoir ce qu’apporte réellement ce renfort d’hommes, comme le souligne Atlantic Council de se demander : «La guerre entre la Russie et l’Ukraine est le conflit militaire le plus avancé sur le plan technologique de l’histoire, dans lequel les drones et les robots dominent de plus en plus le champ de bataille», écrit ce groupe de réflexion américain.

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Il ne suffit pas de continuer à alimenter la machine de guerre : «Une mobilisation massive entraînera certes davantage de morts et de ravages, mais elle ne devrait guère influencer l'issue de la guerre.»

Le Kremlin doit notamment se demander quel genre de soldats il recrute désormais : ceux qui n'ont pas cédé jusqu'à présent aux sirènes du ministère de la Défense n'auront guère d'attachement au service militaire. Au mieux, ces personnes pourraient devenir des déserteurs ; au pire, elles risqueraient de saper le moral des troupes, voire de se retourner contre leurs propres camarades.

Les arguments en faveur d'une mobilisation

Moscou veut empêcher les soldats de quitter le pays : en mars, apparemment renforcés les contrôles aux frontières. Les hommes soumis à l'obligation militaire qui ne se présentent pas à la visite médicale se voient également infliger automatiquement une interdiction de sortie du territoire, comme le rapporte le «Moscow Times». La Biélorussie voisine est désormais également intégrée à ce régime frontalier, ajoute «Kyiv Independent».

Tout porte à croire que le Kremlin se prépare déjà à fermer les frontières en cas de mobilisation. Cependant, cela provoquerait un tollé au sein de la population si les fils étaient envoyés au front «simplement» à cause de la guerre en Ukraine, qui ne cesse de perdre en popularité. Le Kremlin aurait besoin d’une légitimation plus forte, comme par exemple une menace de l’OTAN contre la Russie.

NATO Secretary-General Mark Rutte said that the United States and its European allies agree that Russia is a long-term threat."We all agree in NATO that Russia is the long-term threat to NATO territory, to the whole of the Euro-Atlantic territory," Rutte told reporters.



[image or embed] — Anton Gerashchenko (@antongerashchenko.bsky.social) 25. April 2025 um 12:09

Un incident pourrait être monté de toutes pièces à partir d'octobre afin de justifier la mobilisation de nouvelles catégories de la population. C'est ce à quoi met en garde en juin le général de corps d'armée allemand Christian Freuding dans un entretien accordé à «Politico». Or, selon le «Wall Street Journal», les services secrets américains estiment eux aussi qu’un tel scénario pourrait se concrétiser.

L'éventail des provocations russes possibles s'étend donc des cyberattaques contre des pays de l'OTAN jusqu'au passage de la frontière par de petits groupes d'unités étrangères. Le ministre lituanien de la Défense abonde dans le même sens : «Nous disposons d’informations selon lesquelles la Russie envisagerait des attaques [physiques] non conventionnelles contre des infrastructures critiques dans les pays baltes», déclare Robert Kaunas.

Lithuania warns that Russia may be planning a false flag attack in the Baltics.Defence Minister Robertas Kaunas says Russia could use captured Ukrainian drones to stage an attack, aiming to shift attention away from Ukraine and undermine support for Kyiv among NATO countries.



[image or embed] — Vatnik Soup (@vatniksoup.bsky.social) 8. August 2026 um 01:19

Et d'ajouter : «Il est probable que la Russie puisse utiliser à cette fin des drones fabriqués en Ukraine.» Une telle manœuvre de diversion, qualifiée d'opération sous faux pavillon, n'aurait pas pour but de déclencher une guerre, mais de provoquer des tensions avec l'OTAN, qui pourraient justifier une nouvelle mobilisation de la part de Poutine.

Autre point : une mobilisation russe après les élections ne se ferait pas du jour au lendemain, mais se déroulerait probablement de manière progressive. Ainsi, les problèmes d'équipement auraient moins d'importance, les éventuelles protestations contre la conscription seraient étalées dans le temps et la police militaire pourrait s'adapter à la situation.

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