Une personne était recherchée mardi soir après avoir été emportée par les eaux à Sixt-Fer-à-Cheval, dans les Alpes de Haute-Savoie, en France. La rivière a débordé après de fortes intempéries.

La Haute-Savoie a été frappée par des intempéries (cliché symbolique/Keystone archives).

«La mise en oeuvre des moyens sapeurs-pompiers n'a pas permis à cette heure de retrouver la personne emportée», ont écrit les pompiers de Haute-Savoie dans un communiqué vers 23h15. «L'opération passe désormais en phase de recherche aux mains de la gendarmerie nationale», ont-ils ajouté.

La victime a été entraînée par la montée des eaux du Giffre, rivière qui traverse la ville et qui prend sa source quelques kilomètres en amont dans le Cirque du Fer à Cheval, en début de soirée après un orage et de fortes précipitations dans le secteur.

Coulée de boue

En parallèle, une coulée de boue a également eu lieu dans le Cirque du Fer à Cheval, gigantesque amphithéâtre naturel calcaire très prisé des randonneurs et des touristes. Quinze personnes dont deux nouveau-nés ont dû être évacués par des hélicoptères de la sécurité civile.

Les 170 personnes, qui avaient été mises en sécurité dans un restaurant de Sixt-Fer-à-Cheval, sont désormais autorisées à «regagner leurs moyens d'hébergement par leurs propres moyens», la route encombrée ayant été dégagée, ont indiqué les pompiers.

Plus d'une cinquantaine de pompiers ont été engagés sur place lors de cette intervention.