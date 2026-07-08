La station balnéaire italienne de Varenna a pris une mesure stricte pour lutter contre les touristes mal habillés. Désormais, toute personne se promenant dans le village en maillot de bain ou torse nu devra s'acquitter d'une amende.

Varenna est une destination très prisée en raison de son emplacement au bord du lac de Côme.

Tenue correcte exigée Dans ce village, les touristes en maillot de bain devront passer à la caisse !

La commune italienne de Varenna ne compte qu'environ 700 habitants. Grâce à sa situation privilégiée au bord du lac de Côme, le village est devenu, ces dernières années, une destination touristique de plus en plus prisée. Le maire, Mauro Manzoni, souhaite désormais préserver le cachet de la localité.

Afin de lutter contre les touristes mal habillés, Manzoni impose un code vestimentaire strict: désormais, toute personne se promenant dans le village en maillot de bain ou torse nu devra s'acquitter d'une amende comprise entre 50 et 200 euros, rapporte le journal britannique « The Guardian ».

La «qualité de vie» ne doit pas pâtir du tourisme

«Varenna est un village merveilleux et nous sommes fiers d'accueillir chaque année des centaines de milliers de visiteurs venus du monde entier », a déclaré Manzoni à la radio locale Comozero, tout en ajoutant : «La qualité de vie de nos habitants ne doit toutefois pas être sacrifiée sur l’autel du tourisme de masse.»

Pour garantir cela, la commune a également limité la taille des groupes de visiteurs à 25 personnes maximum. Il a été interdit aux guides touristiques d'utiliser des haut-parleurs. Ces nouvelles règles devraient avoir été adoptées fin juin.

Varenna n'est pas la première destination touristique populaire en Italie à prendre de telles mesures. En 2022, par exemple, le maire de Sorrente de l'époque avait qualifié le fait de se promener torse nu en maillot de bain de «comportement indécent très répandu» qui nuisait à l'image de la ville – et avait donc également infligé des amendes.