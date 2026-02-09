Hong Kong a enregistré dimanche après-midi son record de chaleur depuis le début des relevés en 1884, avec 36,9°C au siège de l'observatoire météorologique dans le quartier de Tsim Sha Tsui, station dont les mesures servent de référence pour toute la ville.

Le record de chaleur enregistré à Hong Kong est en partie dû au typhon Dolphin qui s'approche des côtes orientales de la Chine (archives).

«A 15h15 (10h15 en Suisse), la température maximale enregistrée à l'observatoire était de 36,9 degrés, la plus élevée jamais relevée depuis 1884», a déclaré l'Observatoire de Hong Kong.

Ce record est en partie dû au typhon Dolphin, qui s'approche des côtes orientales de la Chine. «Alors que le cyclone tropical Dolphin progresse vers la région du Zhejiang et se dirige vers les terres, la masse d'air à sa périphérie continuera d'apporter un temps extrêmement chaud sur le territoire d'aujourd'hui à mardi», a expliqué l'Observatoire.

Le précédent record datait du 22 août 2017, avec 36,6 degrés en amont du passage du typhon Hato.

L'Observatoire de Hong Kong utilise les mesures de son siège de Tsim Sha Tsui pour les annales météorologiques de la ville. Mais des températures supérieures, de 37 degrés et plus, ont été relevées dimanche dans d'autres zones, a-t-il précisé.

Une température maximale de 39,7 degrés a ainsi été enregistrée à Sheung Shui, un quartier nord, soit la plus haute depuis l'installation des stations météo automatiques dans les années 1980, de même source.

L'agence avait émis une «alerte forte chaleur», appelant la population à éviter les activités extérieures intenses. Le temps doit rester «extrêmement chaud» dans les prochains jours.

Selon les scientifiques, le réchauffement climatique induit par les activités humaines rend les épisodes de chaleur extrêmes plus fréquents et plus graves.