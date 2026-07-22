Le procureur général de Hongrie, nommé sous Viktor Orban, a annoncé sa démission mercredi, accusant le nouveau gouvernement hongrois dirigé par le conservateur Peter Magyar d'être à l'origine de sa décision.

Peter Magyar a appelé «toutes les marionnettes nommées par le système Orban à des postes-clés» à démissionner. (archives)

«La raison de ma démission de la fonction de procureur général est uniquement de préserver les intérêts du ministère public: le fonctionnement et l'indépendance du parquet ne doivent, en aucun cas, être compromis par les luttes honteuses et politiquement motivées entourant le procureur général», a déclaré dans un communiqué Gabor Balint Nagy, qui a été qualifié à plusieurs reprises de «marionnette» d'Orban par M. Magyar.

M. Nagy a précisé avoir demandé à ce que son mandat prenne fin le 25 août.

Sa démission intervient quelques jours après que le président hongrois Tamas Sulyok, un proche d'Orban, a accepté de signer un amendement constitutionnel mettant fin à son mandat de façon prématurée.

Depuis que Peter Magyar a délogé Viktor Orban du pouvoir qu'il occupait depuis 16 ans, il s'est attelé à démanteler le système mis en place par le dirigeant nationaliste pour verrouiller les institutions du pays en sa faveur, avec notamment le vote d'une loi anticorruption et le lancement d'une refonte des médias publics.

Il a aussi appelé «toutes les marionnettes nommées par le système Orban à des postes-clés» à démissionner.

«Partez, partez, n'attendez pas que nous vous chassions», leur avait-il lancé le 13 avril, au lendemain de la victoire écrasante de son parti Tisza aux législatives.