Le commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe, Michael O'Flaherty, a exhorté les pays envisageant de créer des centres de retour hors de l'UE pour migrants déboutés à être vigilants sur les risques pour les droits humains.

Le Conseil de l'Europe demande un suivi adéquat «indépendant et continu en matière de droits humains»

Conseil de l'Europe «Hubs de retour»: attention aux risques pour les droits humains

Le Conseil de l'Europe, institution basée à Strasbourg qui fait office de vigie des droits humains sur le continent, a publié jeudi des lettres envoyées par son commissaire aux ministres chargés de la politique migratoire en Autriche, au Danemark, en Allemagne, en Grèce et aux Pays-Bas.

Il leur soumet «quatre garde-fous» propres à lever les potentielles atteintes aux droits humains liées à ces centres.

Ces cinq Etats ont en effet annoncé leur intention de créer de tels «hubs» hors de l'UE d'ici la fin de l'année, à la suite de l'adoption à la mi-juin par le Parlement européen d'une législation controversée autorisant les Etats membres à le faire.

M. O'Flaherty réclame d'abord une «évaluation exhaustive» des risques pour les droits humains préalable à la mise en place des centres et d'un plan visant à prévenir les atteintes, les atténuer ou les éliminer.

Il demande ensuite un suivi adéquat «indépendant et continu en matière de droits humains» et plaide pour que la coopération sur les centres de retour repose «sur des accords juridiquement contraignants comportant des clauses exécutoires en matière de droits humains».

Enfin, il préconise de faciliter un contrôle parlementaire, public et judiciaire en rendant publics les évaluations des risques, les plans d'atténuation, les résultats des suivis et les accords conclus.

La législation n'a pas fait l'unanimité au sein des 27. Le président français Emmanuel Macron l'a jugée inefficace et non conforme aux valeurs de l'Europe.

Des ONG et la gauche avaient dénoncé le risque de créer des «zones de non-droit».

Volker Türk, le haut commissaire de l'ONU aux Droits humains, avait lui dit regretter profondément la nouvelle loi, soulignant que les pays européens ne pouvaient transférer leurs obligations à des pays tiers.