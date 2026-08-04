Le conseiller fédéral Ignazio Cassis a salué mardi en Azerbaïdjan les progrès vers un accord de paix avec l'Arménie. Il a exhorté les deux parties à prendre «les mesures nécessaires à sa signature et à sa mise en oeuvre».

Le chef du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) doit se rendre mercredi au Turkménistan. Il se rendra en Arménie et en Géorgie à l’automne.

«Une paix durable est à portée de main», a déclaré M. Cassis, président en exercice de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), cité dans un communiqué publié par l'instance paneuropéenne. Sur le réseau social X, il a parlé d'«élan historique»

L'OSCE est prête à soutenir le dialogue et les efforts en vue d'une paix durable si les parties le demandent, a-t-il ajouté. Le Tessinois a aussi souligné les bénéfices qu'une normalisation des relations entre les deux pays pourrait apporter à l'ensemble de la région.

Happy to undertake my first official visit to #Azerbaijan.



🇨🇭values its partnership with 🇦🇿. We aim to deepen our cooperation in trade, innovation and economic ties, while advancing dialogue, peace, stability and prosperity in the South Caucasus as #OSCE CiO.



This visit marks… pic.twitter.com/9ubvmy65HE — Ignazio Cassis (@ignaziocassis) August 3, 2026

Deux guerres

Depuis la chute de l'URSS, l'Azerbaïdjan et l'Arménie se sont livré deux guerres au sujet de la région contestée du Karabakh. Bakou a repris cette enclave aux forces arméniennes en 2023, déclenchant l'exode de 100'000 Arméniens qui y vivaient. En août de l'an passé, les deux pays ont paraphé à la Maison-Blanche un projet d'accord de paix mettant fin à des décennies de conflit.

Lors de sa visite à Bakou, M. Cassis a rencontré le ministre azerbaïdjanais des affaires étrangères Jeyhun Bayramov. Les discussions ont également porté sur le partenariat de longue date entre l'organisation et l'Azerbaïdjan ainsi que sur les opportunités de renforcer la coopération.

Le chef du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) doit se rendre mercredi au Turkménistan. Il se rendra en Arménie et en Géorgie à l’automne.