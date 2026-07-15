Une chienne a été sauvée in extremis après avoir passé «au moins deux semaines» enfermée sur le balcon, par les fortes chaleurs que l'on sait, sans eau ni nourriture, rapporte «Le Parisien». Valka, un dogue argentin, n'avait plus que la peau sur les os. Dénoncé, son propriétaire risque gros.

« C’est un miracle qu’elle ne soit pas morte » : une chienne abandonnée plusieurs jours sur un balcon à Fontenay-aux-Roses ➡️ https://t.co/BrGtC9bLlj pic.twitter.com/7cVhD2Aa57

Une voisine donne l'alerte Il est à la maison, mais laisse sa chienne 2 semaines sur le balcon sans eau ni nourriture !

«Avec les températures observées ces derniers jours, c’est un miracle qu’elle ne soit pas morte», témoigne auprès de nos confrères du «Parisien» la présidente de l’association Action Protection Animale (APA), qui a recueilli la pauvre bête.

Complètement déshydratée, Valka a perdu toute sa masse musculaire. Alors qu'un chien de son acabit devrait peser une quarantaine de kilos, elle n'en pesait plus que 23 quand les autorités sont intervenues pour lui porter secours, relate le média français.

Le propriétaire risque 3 ans de prison

C'est une voisine qui a donné l'alerte, voyant «le chien immobile depuis plusieurs jours sur la terrasse». Mais si cette dernière pensait que le maître de Valka était parti en vacances en abandonnant sa chienne sur le balcon, ajoute «le Parisien», il s'est avéré que le propriétaire était bel et bien à la maison.

Il aurait délibérément laissé la chienne à l'extérieur «pendant au moins deux semaines», selon l'association de protection des animaux.

L'APA a porté plainte contre ce dernier pour abandon volontaire d’animal. Une enquête a également été ouverte par le parquet de Bobigny. Le propriétaire risque jusqu’à 3 ans de prison et 45'000 euros d’amende.