Parti avec deux amis à l'assaut du plus haut sommet du Montana, un Américain d'une trentaine d'années a été victime d'un accident aussi improbable que spectaculaire.

«Banale chute...» Il marche 16 km avec un bâton de randonnée planté dans le torse

Le 20 juillet dernier, à 3h30 du matin, David Cifaldi, un infirmier américain de 32 ans, entame avec deux amis l'ascension du Granite Peak (3901 m), le plus haut sommet du Montana, aux Etats-Unis. Tout se déroule comme prévu jusqu'à 300 mètres environ du sommet.

«Aux alentours de 3600 m d'altitude, nous nous sommes arrêtés pour organiser notre approche du col. C'est à ce moment-là que David a posé le pied sur une petite pierre instable, a lâché son bâton de randonnée et est tombé en avant, atterrissant dans la seule position qui pouvait transformer une banale chute en une grave blessure», raconte Jesse Ross, l'un de ses compagnons de route, sur la plateforme GoFundMe, où il a lancé une cagnotte pour couvrir les frais médicaux de son ami.

Et de préciser : «Le bâton lui a transpercé le muscle grand dorsal, ressortant aux deux extrémités, avec environ 20 cm entre les deux points de perforation.»

Infirmier urgentiste de formation, David Cifaldi garde son sang-froid et parvient à évaluer lui-même l'étendue de ses blessures. Et là, miracle : ses poumons ne semblent pas avoir été touchés et aucun saignement n'est visible.

Plutôt que d'attendre l'arrivée des secours, il décide de rebrousser chemin, le bâton toujours fiché dans le dos, maintenu en place par son gilet de randonnée. Il lui faudra donc encore parcourir 16 kilomètres et marcher plus de six heures, à travers névés et blocs rocheux, avant d'être finalement conduit à l'hôpital. Délesté de ce corps étranger, le trentenaire est désormais en convalescence.