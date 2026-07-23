«Je n'ai plus confiance» : après le classement sans suite d'une plainte pour viol incestueux sur son jeune enfant, une mère dénonce auprès de l'AFP les dysfonctionnements de la chaîne pénale, dans le sillage de l'affaire Lyhanna.

Une mère a dénoncé auprès de l'AFP les dysfonctionnements de la chaîne pénale (image d’illustration).

Viol incestueux «Il y a quelque chose qui s'est effondré à l'intérieur de moi» - Le calvaire d’une mère

Le 12 février, Léa (prénom modifié) dépose pour la nuit son fils de quatre ans et demi chez sa belle-mère et son compagnon, dans le Val-de-Marne. Quand elle le récupère le lendemain après sa journée d'école, elle sent son garçonnet «agité». «Il ne mentionne pas dès le début des faits d'agression sexuelle et de viol, mais il me parle tout de suite de violences, d'insultes à notre encontre, son père et moi», se remémore Léa, dans un témoignage recueilli en juin par l'AFP.

Lors d'une seconde discussion, son fils lui décrit une fellation imposée par son grand-père par alliance avec l'utilisation de ketchup et de mayonnaise. L'enfant emploie aussi les mots «fesses» et «capote» et désigne des parties de son corps.

«Quand j'ai entendu ça, il y a quelque chose qui s'est vraiment effondré à l'intérieur de moi», décrit sa mère. «Même si ça paraît incroyable, ça a expliqué tout de suite plein de choses», ajoute-t-elle, soupçonnant l'homme qu'elle met en cause d'avoir fait subir à son fils des sévices sexuels dès ses deux ans et demi.

Avec son époux, elle décide de porter plainte quelques jours plus tard dans un commissariat parisien où est rédigé un procès-verbal, que l'AFP a pu consulter.

Il lui faudra attendre quinze jours pour qu'un policier de la brigade de protection de la famille de Créteil la contacte et lui demande de se présenter à son audition sans avocat, une requête à laquelle elle se résout. Le rendez-vous est fixé au 11 mars. Sur place, la mère, le père et l'enfant sont entendus séparément.

Quand elle rejoint son compagnon, Léa découvre que le brigadier qui a auditionné le fils n'a pas réussi à le faire parler, tout en se targuant d'avoir terminé l'entretien «en cinq minutes». Incrédule, la mère demande des explications. Face au policier qui semble accuser son enfant d'avoir menti, le ton monte.

«Il dit à mon conjoint: +Soit vous arrivez à la calmer, soit je la mets en garde à vue+», raconte Léa, affirmant également que le passeport de son fils a été temporairement confisqué.

«Obtenir des réponses»

Malgré cette expérience traumatisante, les parents acceptent de rencontrer une experte psychologue quelques jours plus tard chez qui ils se sentiront véritablement écoutés, explique la mère. «Quand (mon fils) sort du rendez-vous, il se sent tout de suite mieux.»

En revanche, aucun examen médical ne sera pratiqué, alors même que le procureur avait demandé à la brigade d'organiser un passage en Unité médico-judiciaire (UMJ) dès le 16 février, selon l'avocat des parents, Youri Krassoulia.

Interrogé par l'AFP, le parquet dit avoir considéré qu'un tel examen ne lui avait finalement pas paru «indispensable à la manifestation de la vérité» compte tenu des éléments du dossier.

L'enfant sera entendu une seconde fois dans son école maternelle fin mars. Les grands-parents sont convoqués sous le régime de l'audition libre. Mais le 6 mai, Me Krassoulia apprend, par un courriel lapidaire du parquet, que la plainte a été classée.

«Nous avons subi avec mes clients tous les dysfonctionnements que l'on peut imaginer : délais particulièrement longs pour des faits criminels, absence d'investigations, charge de la preuve mise exclusivement sur l'enfant plaignant, mauvais traitements des parents par les fonctionnaires de police, silence de la justice», déplore le conseil. «Plus que jamais, il est nécessaire que les investigations reprennent et qu'on permette à mes clients d'obtenir des réponses.»

A cet effet, il a adressé début juillet une plainte avec constitution de partie civile au doyen des juges d'instruction du tribunal de Créteil que l'AFP a pu consulter. Le parquet indique pour sa part «réétudier» la procédure.

Après la mort de Lyhanna, 11 ans, dont le corps a été retrouvé le 4 juin dans le Gers, le ministre de la Justice Gérald Darmanin a demandé aux magistrats de reprendre 70.000 dossiers de plaintes touchant des enfants.

Mi-juillet, il a dévoilé que près d'un millier de ces dossiers avaient été identifiés comme «prioritaires» et que 675 personnes avaient été placées en détention. Léa espère, elle, que la libération de la parole de victimes mineures et de leurs parents permette de «faire changer les choses».