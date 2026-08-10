L'ancien ministre et patron du quotidien La Dépêche du Midi, Jean-Michel Baylet, également maire de Valence d'Agen (Tarn-et-Garonne), a indiqué lundi à l'AFP avoir porté plainte, rapportant avoir été victime d'une agression samedi.

France «Il y avait une musique horriblement forte...» - Un ancien ministre violemment agressé

L'élu de 79 ans a affirmé à un correspondant de l'AFP avoir été «bousculé» et avoir reçu un «coup de poing sur la poitrine» de la part d'un homme qui lui a également «craché dessus», samedi en début de soirée à Valence d'Agen.

L'incident s'est déroulé alors que M. Baylet passait devant le garage d'une habitation occupée selon lui par des travailleurs saisonniers.

«Il y avait une musique horriblement forte et donc j'ai passé la tête sur le pas de la porte pour leur demander de baisser le son», a-t-il raconté, ajoutant avoir été alors agressé.

C'est désormais «à la justice de prendre ses décisions et à la gendarmerie de faire son travail», a-t-il ajouté, affirmant que son agresseur présumé se trouvait en garde à vue.

Contacté, le parquet de Montauban n'a pas été en mesure de préciser les circonstances de l'incident, soulignant que l'affaire était en cours.