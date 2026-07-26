Le parasol orange vif, deux chaises de plage rayées et un couple de vacanciers qui contemple au loin le gigantesque panache de fumée depuis le bord du lac de Lacanau : la série de photos AFP prises durant les incendies en Gironde s'est retrouvée à la Une des principaux journaux et a fait le tour des réseaux sociaux.

Cette série de photos de l'AFP montrent des baigneurs de la station balnéaire de Lacanau observant la fumée envahir le ciel alors que des feux de forêt font rage en Gironde.

Des vacanciers assistent, impuissants, à la progression des feux en Gironde Cette série de photos de l'AFP montrent des baigneurs de la station balnéaire de Lacanau observant la fumée envahir le ciel alors que des feux de forêt font rage en Gironde.

Incendie géant en Gironde Ils «bronzent» face à l'apocalypse : les coulisses d'un cliché qui a fait le tour du monde

Captée le 24 juillet par Maximilien Lamy, éditeur photo à l'AFP, alors qu'il est en vacances avec sa fille, la série interpelle par sa symbolique et le contrepoint qu'elle offre par rapport à la couverture des autres photographes et journalistes au plus près des flammes.

Il est environ 14h00 ce jour-là quand Maximilien, dit Max, se gare. Voyant la situation se compliquer, il cherche à se restaurer en vitesse avant de quitter la zone.

«Je marche le long de la plage du Moutchic et je prends des photos des vacanciers avec mon téléphone. Il y en a qui sont médusés, d'autres qui continuent leurs activités. Le décor est apocalyptique, la lumière est dingue avec la fumée. Clairement, je suis là au bon moment», explique Max Lamy.

«Je ne leur jette pas la pierre»

«La photo, je la prends parce que je vois tout de suite le contraste saisissant entre leur attitude, le parasol Pastis 51 et le truc apocalyptique derrière. L'intention est de capter ce contraste, cette symbolique très forte», poursuit-il. «Je ne leur jette pas la pierre, car je ne sais pas ce qu'ils pensent à ce moment-là. Est-ce qu'ils s'en moquent ou est-ce qu'ils sont dans une forme d'impuissance ?».

Un peu plus loin sur la plage, un homme pousse un chariot de glaces, d'autres estivants regardent le feu au loin et prennent des photos. Un homme se met à l'eau d'un pas décidé.

«J'étais totalement déconnecté de l'actualité, je n'avais pas vu toute la production de l'AFP. Respect pour les autres photographes auprès des pompiers. J'ai vu passer tellement de bonnes photos. J'ai peut-être eu la chance d'avoir un angle différent», conclut-il en référence à la viralité de son cliché.

Take a look at the front page of today's Wall Street Journal. https://t.co/eELJntgdBM pic.twitter.com/E47q0NiK8f — The Wall Street Journal (@WSJ) July 25, 2026

L'incendie de Saumos qui touche la Gironde, couvert depuis mercredi par l'AFP en texte, photo et vidéo, est parmi les feux les plus dévastateurs pour les forêts françaises depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale.