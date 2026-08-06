«Ils n'auront d'autre choix que d'aboyer», a rétorqué le président du Nicaragua, Daniel Ortega, face à la vague de condamnations internationales suscitée par sa décision d'interdire aux partis d'opposition de participer aux élections.

Daniel Ortega règne en maître absolu sur le pays, au côté de son épouse, Rosario Murillo. Le Congrès a annoncé qu'il approuverait en septembre une réforme constitutionnelle instaurant un mandat présidentiel de sept ans, «renouvelable» et excluant les partis d'opposition, que le président qualifie de «putschistes» au service des Etats-Unis.

Il affirme pour sa part que cette mesure protège le Nicaragua de l'ingérence de Washington, qu'il accuse d'avoir orchestré les manifestations de 2018, dont la répression a fait environ 350 morts, selon l'ONU.

Voici les principaux éléments qui expliquent sa décision.

La succession

Ancien chef de guérilla d'extrême gauche, Daniel Ortega a gouverné dans les années 1980 après l'insurrection qui a renversé le dictateur Anastasio Somoza. Revenu au pouvoir en 2007, il s'y maintient depuis, accusé par ses détracteurs de fraudes électorales et d'instauration d'une «dictature dynastique».

En 2021, il a emprisonné les principaux candidats et, les accusant de «trahison», les a exilés et déchus de leur nationalité, comme il l'a fait pour quelque 500 militants politiques, humanitaires, intellectuels, journalistes et prêtres.

Pour Dora Maria Tellez, ancienne commandante guérillera exilée en Espagne, l'aspect crucial de la réforme réside dans le «renouvellement» du mandat présidentiel, plutôt que dans la suppression des élections concurrentielles.

A 80 ans, souffrant de problèmes rénaux, Ortega a amendé la Constitution en 2025 pour élever Murillo du poste de vice-présidente à celui de coprésidente et subordonner tous les pouvoirs de l'Etat à leur autorité.

Pour l'ancien candidat à la présidentielle Félix Maradiaga, exilé aux Etats-Unis, le président cherche à garantir une succession au pouvoir à Murillo, de cinq ans sa cadette, et à Laureano, 42 ans, l'un de ses huit enfants occupant une fonction publique.

Pressions internationales

Maradiaga et Tellez n'excluent pas que cette réforme vise à prévenir les pressions du président des Etats-Unis, Donald Trump. A l'instar de l'Union européenne, Washington impose des sanctions au Nicaragua depuis 2018. «Le temps des déclarations sans actions est révolu», a averti mercredi Michael Kozak, haut responsable du département d'Etat, proposant une réunion des ministres des Affaires étrangères de l'Organisation des Etats américains (OEA).

Les Etats-Unis sont le principal partenaire commercial du Nicaragua, et le pays bénéficie de crédits auprès de banques internationales et du Fonds monétaire international (FMI). «Ils ne peuvent pas continuer à financer une dictature», a estimé Maradiaga.

Luciano Garcia, membre d'un parti en exil au Costa Rica, affirme que Trump pourrait appliquer «une approche chirurgicale» au Nicaragua «comme lors du renversement de Nicolas Maduro au Venezuela». Mais la communauté internationale privilégie les sanctions économiques.

L'opposition

Les manifestations de 2018 «marquent un tournant», affirme Garcia. Près d'un million de Nicaraguayens sont partis en exil, la presse indépendante a disparu et, outre le Front sandiniste de libération nationale (FSLN, au pouvoir), seuls des partis mineurs alignés sur le gouvernement subsistent.

Juan Sebastian Chamorro, lui aussi ancien candidat à la présidentielle, emprisonné et désormais exilé aux Etats-Unis, affirme que le Nicaragua, «à l'instar de la Chine, de la Corée du Nord et de Cuba», officialisera un système de parti unique avec le FSLN.

Maradiaga souligne toutefois qu'il existe une «résistance intérieure réduite au silence par la prison, la persécution et la peur», et que le défi pour l'opposition en exil est de se connecter à cette résistance et au «mécontentement» qui règne, «même au sein du FSLN», afin de «construire une alternative démocratique crédible».