Un homme de 53 ans a été condamné par le tribunal judiciaire de Mulhouse à cinq ans de prison pour détention «en récidive» de centaines de milliers de photos et vidéos pédopornographiques.

De l'Alsace à la Haute-Savoie, l'actualité des départements proches de la Suisse.

Le verdict, prononcé mercredi soir, lui impose également un suivi socio-judiciaire de six ans avec une peine de trois ans supplémentaires en cas de non-respect et une interdiction à vie de toute activité en lien avec des mineurs.

Le Mulhousien avait été repéré fin mars en train de prendre des photos dans un jardin d'enfants, un comportement qui avait amené une mère de famille à alerter la police.

Les policiers ont d'abord trouvé 76 vidéos à caractère pédopornographique dans son téléphone, dont certaines mettaient en scène de très jeunes mineurs dans des scènes sexuelles avec d'autres enfants ou des adultes. L'homme a été interpellé dans la foulée.

Une perquisition à son domicile a ensuite permis de découvrir 23 clés USB dans la chambre qu'il occupe chez sa mère de 87 ans, comportant une collection de 415'975 photos, toutes à caractère pédopornographique, et quelque 18'642 vidéos du même ordre.

Le quinquagénaire avait déjà été condamné, en septembre 2022, à trois ans de prison dont un avec sursis probatoire, pour «détention et diffusion d'images de mineurs présentant un caractère pornographique».

Risque élevé de récidive

L'analyse psychiatrique a révélé une banalisation des faits, une pauvreté de son relationnel, des traits obsessionnels et un risque élevé de récidive.

À la barre, le mis en cause ne s'est pas vraiment expliqué et a eu du mal à justifier qu'à peine sorti de détention, il ait repris les téléchargements pédopornographiques.

«Les gens normaux ne regardent pas ça. Il nous donne les mêmes explications que lors de son dernier passage devant ce même tribunal. Il est dans le déni de sa perversion», a déploré la procureure de la République, Carine Greff.

Son avocate Me Marine Baffoigne a admis la difficulté de plaider son cas. «Sa personnalité et sa vie donnent un début d'explication. Il est isolé, sans ami, à s'occuper de sa mère», a-t-elle déclaré. «Il s'est réfugié dans ce monde, c'est un collectionneur compulsif. Il est malade et doit se faire soigner», a-t-elle ajouté.