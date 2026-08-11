Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré lundi que la Russie se préparait à déployer davantage de soldats nord-coréens sur son territoire et avait reçu de nouveaux missiles balistiques en provenance de Pyongyang.

La Corée du Nord est devenue l'un des partenaires militaires les plus proches de la Russie.

Zelensky alerte «Imaginez un peu...» - La puissance de Pyongyang vole au secours de la Russie en Ukraine

M. Zelensky a maintes fois mis en garde contre le renforcement des liens militaires entre Moscou et Pyongyang, tout en appelant souvent les Occidentaux à fournir davantage d'équipements de défense antiaérienne.

«C'est la première fois qu'ils (les militaires russes, ndlr) ne peuvent pas livrer la guerre sans renforts venus de Corée du Nord», a-t-il affirmé dans son allocution quotidienne.

Les Russes «se préparent désormais à déployer un contingent supplémentaire de Nord-Coréens sur leur territoire. Ils ont reçu – imaginez un peu – des missiles balistiques supplémentaires de la Corée du Nord», a-t-il ajouté.

Expérience

Le chef de l'Etat ukrainien n'a présenté aucune preuve ni aucun calendrier précis pour étayer ces affirmations. Il a toutefois exhorté le Japon et la Corée du Sud à fournir à son pays une aide en matière de défense antiaérienne, jugeant cela nécessaire pour contenir la puissance de Pyongyang, qui se renforce grâce à l'expérience acquise en soutenant Moscou.

Le week-end dernier, M. Zelensky avait assuré qu'une décision avait été prise concernant le déploiement de 30'000 à 50'000 Nord-Coréens sur le sol russe. Il n'a pas précisé comment il avait obtenu ces chiffres.

La Corée du Nord est devenue l'un des partenaires militaires les plus proches de la Russie depuis que le président russe Vladimir Poutine et le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un ont signé un pacte de défense mutuelle en juin 2024.

Moscou a fait appel à des troupes nord-coréennes au moment d'une contre-offensive plus tard cette année-là, qui a permis de chasser les forces ukrainiennes de la région frontalière de Koursk.

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