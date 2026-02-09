Un incendie qui s'est déclaré dans la province andalouse de Huelva, dans le sud-ouest de l'Espagne, continue de progresser samedi après avoir touché environ 4000 hectares. Il est attisé par des vents changeants qui compliquent les opérations d'extinction.

Les Canadairs combattent l'incendie qui a déjà ravagé près de 40 km2 de forêts dans la province andalouse de Huelva.

«La superficie touchée par l'incendie dépasse désormais les 4000 hectares», soit 40 km2, dont tous ne sont pas encore brûlés, a indiqué aux journalistes Antonio Sanz, conseiller chargé des situations d'urgence.

L'incendie, qui s'est déclaré près de la localité de Niebla, à environ 70 kilomètres de la frontière sud avec le Portugal, a été attisé par des vents violents, soufflant entre 40 et 50 km/h et qui ont balayé la région vendredi après-midi, a expliqué M. Sanz.

«Cet incendie est soumis à des changements constants de direction du vent, ce qui contrarie notre stratégie d'attaque», a-t-il souligné.

Fenêtre d'opportunité

Dans les prochaines heures, cependant, une «certaine fenêtre d'opportunité» s'ouvre pour lutter contre l'incendie avant que les conditions ne se compliquent à nouveau dans l'après-midi, a-t-il indiqué.

Pour l'instant, l'incendie n'a touché aucune zone résidentielle et seule l'évacuation préventive d'environ 70 personnes a été demandée, la plupart d'entre elles n'ayant pas eu besoin d'être hébergées dans des structures publiques, a précisé M. Sanz.

Plus de 275 pompiers, dont 60 membres de l'Unité militaire d'urgence (UME), luttent contre les flammes, aidés par une vingtaine de moyens aériens et de nombreux engins lourds, a indiqué le service régional de lutte contre les incendies.

Autres incendies

Dans l'est de l'Espagne, des membres de l'UME ont également participé samedi à l'extinction d'un autre incendie qui s'est déclaré à l'intérieur de la province de Castellón, d'une ampleur pour l'instant moindre, selon les autorités locales.

L'Espagne a connu un début d'été marqué par plusieurs incendies qui ont contraint des milliers de personnes à évacuer, notamment dans le centre du pays.

L'incendie de Burgohondo, dans la province d'Ávila, à l'ouest de Madrid, qui a ravagé environ 50'000 hectares fin juillet, est considéré comme le plus important de l'histoire récente de l'Espagne. Début juillet, un autre incendie dévastateur avait fait 14 morts dans la province andalouse d'Almería.

L'Europe a été touchée cette année par plusieurs vagues de chaleur et une grave sécheresse, attribuées par les scientifiques au changement climatique provoqué par l'activité humaine. La chaleur extrême a desséché la végétation qui avait poussé pendant les périodes pluvieuses en début d'année, créant ainsi des conditions propices à des incendies.