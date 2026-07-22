Un nouvel incendie qui s'est déclaré mercredi après-midi près de Tolède, au sud ouest de Madrid, a entraîné l'évacuation de plusieurs communes de la région de la capitale espagnole ainsi que le confinement de l'une d'entre elles, ont annoncé les services de secours.

Le feu de forêt le plus important se trouve de l'autre côté de Madrid dans la province de Guadalajara, à une centaine de kilomètres au nord de la capitale, et a ravagé 32'000 hectares depuis jeudi dernier.

«En raison de l'évolution de l'incendie d'Almorox», les communes d'Encinar del Alberche, Ribera del Alberche, Rincón del Alberche ont été évacuées «et la commune de Villa del Prado placée en confinement. Il a été demandé aux habitants (de cette dernière) de rester à l'intérieur de leur domicile jusqu'à nouvel ordre, portes et fenêtres fermées», ont indiqué les secours sur X.

Signe de la progression rapide du feu, les autorités et les secours ont envoyé à deux reprises un message d'alerte sur tous les téléphones portables de la zone pour alerter de la situation.

Almorox, où s'est déclaré ce feu de forêt, se trouve dans la région de Castille-La Manche, à environ 70 kilomètres au sud ouest de Madrid.

Plusieurs axes routiers ont été coupés, a indiqué la garde civile. Les autorités demandent aux riverains «de faire preuve d'une extrême prudence lors des déplacements en raison de la faible visibilité due à la fumée».

Vague de chaleur

La protection civile a de son côté prévenu qu'"en raison de l'incendie et du changement de vent prévu (...) dans la nuit, il est possible que la colonne de fumée traverse le territoire de la commune. Vous pourriez sentir une odeur de fumée; ne vous alarmez pas. Il est important que les personnes souffrant de pathologies respiratoires se protègent en fermant les fenêtres pendant la nuit afin de réduire l'exposition».

De nombreux incendies se sont déclarés ces derniers jours en Espagne. Encouragés par la vague de chaleur qui fait suffoquer l'Espagne depuis deux jours, ces feux de forêt se propagent très rapidement, notamment dans les zones désertiques où la broussaille constitue le carburant idéal pour la progression des flammes.

Le feu de forêt le plus important se trouve de l'autre côté de Madrid dans la province de Guadalajara, à une centaine de kilomètres au nord de la capitale, et a ravagé 32'000 hectares depuis jeudi dernier.

Au total, près de 125'000 hectares ont déjà brûlé depuis le 1er janvier en Espagne, selon le Système européen d'information sur les incendies de forêt (Effis).

En 2025, plus de 393'000 hectares avaient été dévorés par les flammes en Espagne, selon Effis, le pire bilan de l'histoire récente du pays.