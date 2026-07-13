Trois Britanniques, une Française, un Belge et un Espagnol font partie des premiers corps autopsiés identifiés après l'incendie en Andalousie dans le sud de l'Espagne. Ils viennent s'ajouter au décès d'une ressortissante du Royaume-Uni qui a succombé dimanche à ses blessures, ont indiqué lundi les autorités.

«Les six premières identifications des victimes de l'incendie de Los Gallardos sont terminées», a indiqué dans un communiqué l'entité publique en charge de l'identification des corps, parlant de «trois hommes et trois femmes, dont cinq étrangers» après avoir initialement annoncé par erreur la présence d'une Américaine parmi les dépouilles retrouvées.

Six autres corps restent à identifier, tandis qu'une Britannique de 93 ans a succombé à ses blessures à l'hôpital dimanche.