L'incendie qui a fait au moins 12 morts dans le sud de l'Espagne a parcouru 6600 hectares depuis jeudi mais connaît désormais une évolution favorable, a annoncé samedi le responsable régional des services de secours.

Les canicules et la sécheresse ont provoqué plusieurs incendies en Espagne (archives).

«L'évolution nocturne a été favorable et les conditions météorologiques nous permettent d'affronter la journée avec de meilleures perspectives qu'hier», a déclaré Antonio Sanz.

«C'est le premier jour où nous allons pouvoir intervenir en attaque sur l'incendie. Les circonstances, tant météorologiques que liées à la réalité même du feu, jusqu'à présent ne nous avaient tout simplement permis que de travailler en défense», a-t-il ajouté.

Plusieurs centaines de pompiers et de militaires continuent sur le terrain à lutter contre le sinistre, appuyés par des moyens aériens. Près de 1.500 personnes ont été évacuées de la zone.

«La meilleure nouvelle que nous pouvions avoir, c'est qu'il n'y ait pas de nouveauté en ce qui concerne de nouvelles victimes», a insisté M. Sanz.

«La Garde civile a ratissé toutes les zones et nous a informé qu'elle n'avait trouvé aucune personne supplémentaire. Cela ne signifie pas que cela ne puisse pas arriver. Mais logiquement, il est encourageant qu'après le travail de ratissage effectué par la Garde civile, en plus sur des zones qui étaient encore des points chauds, (on n'ait pas découvert de nouvelle victime), au moins cela nous laisse l'espoir», a-t-il souligné.

Comme le ministre de l'Intérieur Fernando Grande-Marlaska, il s'est également montré très prudent quant au chiffre de disparus.

«Nous devons faire preuve de prudence quand nous évoquons le fait qu'il y aurait 23 disparus, ce n'est pas le cas. Nous parlons de personnes avec lesquelles leurs familles ne parviennent pas à entrer en contact, mais qui peuvent se trouver dans un centre d'hébergement», a-t-il ajouté.

Sept déclarations officielles de disparition ont été faites, a-t-il aussi souligné, mais dans l'attente de l'autopsie et de l'identification des corps retrouvés, les autorités ne peuvent pas encore établir de bilan définitif, et ces sept personnes déclarées disparues peuvent faire partie des 12 victimes piégées par les flammes.