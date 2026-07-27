L'incendie massif, qui a parcouru 42'000 hectares en Gironde et entraîné l'évacuation de 220'000 personnes, est resté «globalement stable au cours de la nuit» de dimanche à lundi, a annoncé la préfecture lundi, après plusieurs journées de progression ininterrompue.

Les flammes ne sont qu'à une quinzaine de kilomètres de Bordeaux.

«Les forces de sécurité et de secours demeurent pleinement mobilisées et poursuivent leur mission sur le terrain», a écrit la préfecture dans une boucle réservée aux médias.

Le feu qui fait rage depuis mercredi a détruit 240 habitations. Il a en outre fait 84 blessés parmi les sapeurs-pompiers.

Alors que les flammes ne sont qu'à 15 km de Bordeaux, l'évacuation de la ville «n'est pas à l'ordre du jour», avait réaffirmé dimanche à la mi-journée son maire Thomas Cazenave. Le seuil d'alerte aux particules fines y a toutefois été dépassé, tout comme dans trois autres départements voisins.