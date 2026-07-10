Ce vendredi 10 juillet, 64 départements sont concernés par un danger élevé à très élevé par Météo France. À titre de comparaison, le maximum de départements en orange/rouge était de 29 en 2025. Au total, 10 incendies sont en cours en France, de Marseille à Brest, avec plus de 10'000 hectares détruits par les flammes.

10'000 hectares ravagés Incendies en France : des milliers d'hectares touchés, la vigilance reste maximale

L'un des «plus grands incendies de l'histoire de l'Indre», qui a parcouru 900 hectares de végétation dans le département depuis mercredi, est «fixé et maîtrisé», a indiqué vendredi la préfecture.

Malgré ce soulagement, les risques de reprise ne sont «pas écartés», a précisé cette même source, ajoutant que la surface brûlée était «en cours d'évaluation».

Aucune personne n'a été blessée et aucune habitation n'a été détruite. Toutes les personnes évacuées ont pu regagner leur domicile.

85 pompiers restent mobilisés sur les près de 240 sapeurs-pompiers déployés mercredi, qui ont un temps été appuyés par deux hélicoptères bombardiers d'eau.

«Il subsiste une vingtaine de lieux avec des points chauds et des fumerolles à traiter», a dit la préfecture, précisant que le «temps est sec avec une température en hausse».

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«La situation s'améliore beaucoup»

Le préfet des Pyrénées-Orientales a autorisé vendredi les derniers habitants évacués du fait de l'incendie de Trévillach à regagner leurs domiciles, les pompiers étant en mesure de se rendre «totalement maîtres du feu d'ici la fin de journée», a-t-il dit lors d'un point presse à Ille-sur-Têt.

Face à cet incendie, déclaré samedi soir et qui a parcouru 4.900 hectares, jusqu'à 12.000 personnes avaient été évacuées le temps que les services d'interventions interrompent la progression des flammes.

«La situation s'améliore beaucoup», a précisé vendredi le préfet, Pierre Regnault de la Mothe, notamment grâce à «une météo qui devient plus favorable», avec des températures en baisse et un taux d'humidité de l'air en hausse.

«Nous sommes optimistes sur notre capacité de devenir totalement maîtres du feu d'ici la fin de la journée», a-t-il poursuivi.

Quelque 300 pompiers sont encore à l'oeuvre sur le périmètre de cet incendie, contre 850 au pic de leur activité.

Progression dans la Drôme

Le feu de végétation en cours dans une zone montagneuse au-dessus de Die dans la Drôme, qui a parcouru 3.700 hectares, progresse «lentement», indique la préfète vendredi à la mi-journée, évoquant une «situation plus favorable» que 24 heures plus tôt.

«Sur (s)a partie avant, le feu est désormais fixé, ce qui signifie qu'il n'évolue plus depuis déjà 36 heures», annonce la préfète dans un message à la presse. Dans le secteur «arrière droit» du feu, «l'évolution est plutôt favorable», ajoute cette même source. Il reste par ailleurs «deux points de vigilance» à l'arrière du feu sur le versant du massif de Justin qui fait face à Die.

Jeudi, environ 400 personnes ont été évacuées de manière préventive, dont 350 dans un camping entouré d'une pinède situé au bas du versant du massif de Justin qui fait face à la ville de Die «dans une espèce de cul-de-sac».

Environ 570 intervenants sont mobilisés dans la lutte contre ce feu provoqué par la foudre sur un terrain très accidenté, selon les chiffres donnés par la préfecture jeudi soir. Des renforts arrivent encore vendredi.

«Les points chauds sont très nombreux et il faut être très vigilant», indique encore M. Tournié.

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2 villages coupés du monde

Plus de 5.000 personnes, bloquées dans deux villages montagnards en Savoie à cause d'un incendie, devraient être ravitaillées vendredi par les airs, selon la préfète du département.

La route qui dessert ces deux communes situées à 1.400 mètres d'altitude a été coupée mardi en raison d'un feu qui «génère une instabilité de la paroi rocheuse» et «un grand nombre de chutes de pierres de taille variables», a expliqué Vanina Nicoli lors d'un point-presse.

Le sinistre a coûté la vie mercredi à un sapeur-pompier volontaire de 22 ans, emporté par un rocher. Jeudi soir, il était «stabilisé» avec environ 60 hectares parcourus, selon la préfète.