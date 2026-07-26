En plus des 34 pompiers romands partis samedi en Gironde pour soutenir leurs collègues dans la lutte contre les feux de forêt, la Suisse va mettre à disposition deux hélicoptères Super Puma. Samedi, le ministre de l'intérieur français Laurent Nunez avait évoqué la demande à Berne de quatre hélicoptères légers.

A la demande de la protection civile française, la Suisse devrait mettre à disposition de la France dans sa lutte contre les graves incendies de forêt deux hélicoptères Super Puma, avec leurs équipages, pour une mission de lutte contre les incendies, a indiqué dimanche dans un communiqué le Département fédéral de la protection de la population (DDPS).

Samedi, un porte-parole du DDPS avait indiqué à Keystone-ATS examiner la disponibilité des moyens aériens, notamment au regard de la sécheresse générale et du risque d’incendie de forêt en Suisse.

Ce soutien est coordonné par la Direction du développement et de la coopération (DDC) du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), en collaboration avec le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS).

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