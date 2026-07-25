Les différents incendies qui sévissent en France ont brûlé près de 98'000 hectares depuis le début de l'année, et ont provoqué l'évacuation de 197'000 personnes dans le Sud-Ouest, a annoncé samedi le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez. Il a évoqué un «record historique» de surfaces touchées.

Sur le territoire national, «il y a encore un certain nombre de feux qui ne sont pas fixés», dont les incendies en Gironde, dans les Landes et le Var, a ajouté le ministre à l'issue d'un point de situation au centre opérationnel de la gestion interministérielle de crise (Cogic).

En Gironde, «le feu a été moins virulent cette nuit que ce que nous pouvions craindre» et «n'est plus convectif», c'est-à-dire qu'il ne s'autoalimente plus, a déclaré Laurent Nuñez, évoquant «un peu» une «accalmie».

Le feu a déjà ravagé 32'700 hectares dans ce département, selon un dernier bilan de la préfecture et «57'000» personnes supplémentaires ont été évacuées dans la nuit de vendredi à samedi, s'ajoutant aux 110'000 contraintes de quitter leur logement ou lieu de vacances depuis mercredi.

Dans les Landes aussi, «la nuit a été un peu plus calme», et des pluies ont permis de faire remonter le taux d'humidité dans les deux départements.

Le ministre de l'Intérieur a chiffré à «30'000» le nombre d'évacuations dans le département des Landes. Initialement, 36'000 évacuations avaient été envisagées avant que le chiffre ne soit revu à la baisse, selon son entourage.

Près de 197'000 personnes évacuées

Ces décomptes portent à 197'000 le nombre total de personnes évacuées dans le Sud-Ouest, dont 167'000 pour la seule Gironde. Pour Laurent Nuñez, il est «très probable» qu'il s'agisse de l'opération d'évacuation de civils la plus importante jamais menée en France, hors conflit.

Le premier vol dans le cadre d'un incendie de l'avion de transport militaire A400M est prévu pour samedi après-midi avec «pour mission de déverser les produits retardants notamment sur les secteurs de la ligne de front du feu».

Selon le Système européen d'information sur les feux de forêt, Effis, 69'473 hectares ont brûlé en France depuis le début de l'année. L'organisme effectue ce recensement avec une méthodologie propre via l'analyse d'images satellites en partie automatisée et en excluant des feux de moins de 30 hectares.

Des renforts aériens ont par ailleurs été envoyés via l'activation du mécanisme européen de protection civile de l'Union européenne, sollicitée par la France. «Notre dispositif est renforcé par un groupe d'intervention feux de forêt roumain (40 personnels), un Canadair croate, deux Air Tractor portugais, deux Air Tractor suédois, deux hélicoptères lourds, un tchèque et un slovaque, deux hélicoptères lourds allemands, quatre hélicoptères légers suisses ainsi qu'un groupe au sol suisse de 30 personnels», a détaillé Laurent Nuñez sur X dans l'après-midi.

«Face à l'ampleur exceptionnelle des feux de forêt qui frappent notre pays, la solidarité européenne est au rendez-vous», s'est réjoui le ministre.

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