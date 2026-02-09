Un drone transportant «une quantité importante d'explosifs» est entré en Bulgarie samedi matin et a explosé près de la frontière avec la Roumanie et d'un gazoduc. Il est ensuite tombé dans un champ sans faire de victime, a annoncé le Premier ministre bulgare Roumen Radev.

Il n'y a pas de victime», a déclaré le Premier ministre bulgare Roumen Radev (archives)

Près de la frontière avec la Roumanie Un drone entré en Bulgarie a explosé près d'un gazoduc

M. Radev, qui s'est exprimé dans une déclaration diffusée par le gouvernement sur les réseaux sociaux, n'a pas avancé d'hypothèse sur la trajectoire du drone dont aucun des deux pays voisins n'avait détecté la présence dans leur espace aérien respectif, selon lui.

«Le drone a explosé à proximité immédiate du poste-frontière avec la Roumanie de Kardam», près de la mer Noire dans le nord-est du pays, «à 1000 mètres» d'une station de compression du gazoduc transbalkanique qui relie la Turquie à l'Ukraine, a déclaré M. Radev, s'exprimant après une réunion extraordinaire du conseil de sécurité de son cabinet.

«Le bruit de ce drone a été enregistré par la police des frontières en Roumanie», puis «une forte explosion avec une fumée noire» a été remarquée par une patrouille de la police des frontières bulgare, a ajouté le Premier ministre bulgare.

Le drone est tombé dans un champ de tournesols sans faire de victime, a-t-il ajouté. Selon lui, «une chose est sûre : le drone transportait une quantité importante d'explosifs, étant donné qu'il a été entendu à distance et qu'il a produit une telle fumée noire».

Les autorités examinent actuellement le drone afin de déterminer son type exact, a-t-il encore indiqué, assurant qu'il ne s'agissait pas d'«un drone de loisir» mais d'un «drone plus grand».

Première en Bulgarie

Si les incursions de drone sont devenues fréquentes en Roumanie, dans les zones de la mer Noire et à la frontière avec l'Ukraine, c'est le premier incident de ce genre en Bulgarie, qui n'avait jusqu'ici que retrouvé des débris de drones échoués sur le rivage de cette même mer.

Appuyée par l'Union européenne (UE), la Roumanie dénonce la responsabilité de la Russie dans les incursions de drones, dont certains se sont écrasés sur son territoire.

Fin juillet, Bucarest a ordonné l'expulsion d'un membre de l'ambassade russe après avoir abattu trois drones en autant de jours.

Après ces incidents, le ministère bulgare de la Défense «a renforcé la couverture radar et les capacités de surveillance dans la région et a redéployé des forces et des moyens pour contrer les cibles aériennes volant bas et à faible vitesse», a indiqué samedi Roumen Radev.

«Nous continuons à suivre la situation et à renforcer la surveillance, et à la suite de cet incident, nous allons redéployer des forces et des moyens de la police des frontières pour la détection de drones et les opérations de lutte antidrones de la frontière avec la Turquie vers la frontière avec la Roumanie», a ajouté M. Radev.

Kardam se situe à environ 50 km de la mer Noire, où la Russie et l'Ukraine multiplient les frappes sur des navires cargo depuis plusieurs semaines.

La Turquie a dénoncé mardi des attaques de drones survenues lundi en mer Noire contre deux navires appartenant à des armateurs turcs, faisant des blessés parmi l'équipage. Ce pays, qui partage une frontière avec la Bulgarie, a redit sa préoccupation face à «l'escalade du conflit» dans cette étendue d'eau.

La Bulgarie a cessé d'envoyer une aide militaire à l'Ukraine à partir des stocks de son armée en juin, et n'a pas participé à la dernière réunion de la «coalition des volontaires» réunissant les soutiens de Kiev en juillet.

M. Radev avait estimé que «la place de la Bulgarie n'est pas dans» cette coalition, appelant plutôt à renforcer les efforts diplomatiques pour mettre fin à la guerre.