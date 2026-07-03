Dans un podcast diffusé vendredi pour le 250e anniversaire des Etats-Unis, Donald Trump a adressé des compliments teintés de piques à ses prédécesseurs, évoquant au passage son poids qu'il doit surveiller et son allure en maillot de bain.

«Je ne sais pas si j'ai belle allure en maillot de bain», dit Donald Trump. «Ca fait longtemps que je n'en ai pas eu, je suis trop occupé». (archives)

En maillot de bain ? «Barack Hussein Obama» : Trump se paie ses prédécesseurs dans un podcast

Invité dans le podcast d'Usha Vance, la femme du vice-président américain, le républicain a présenté un album pour enfants, «Presidents play», publié par l'organisation chargée de la conservation de la Maison Blanche.

Franklin D. Roosevelt à la piscine, Grover Cleveland à la pêche, Jimmy Carter au tennis, Bill Clinton au jogging... Le livre revient sur les différents sports pratiqués par plusieurs présidents américains, dont les activités sont commentées, page après page, par un Donald Trump parfois sarcastique.

Le président Richard Nixon, amateur de bowling? «Il a passé beaucoup de temps à se battre pour rester au pouvoir» et «s'est attiré des ennuis». William Taft, fan de baseball? «Ca a été notre plus gros président, je dois faire attention car je ne veux pas battre son record, ça serait possible si je me laissais aller». Barack Obama, un bon joueur de basket? «J'en doute».

Regarder un match de football

Quant aux piscines construites par différents présidents à la Maison Blanche – qui n'existent plus aujourd'hui – «Je ne sais pas si j'ai belle allure en maillot de bain», dit Donald Trump. «Ca fait longtemps que je n'en ai pas eu, je suis trop occupé».

«Peut-être devrais-je inviter Barack Hussein Obama, Joe Biden, les Bush (...) à regarder un match de football ensemble. Ca ferait une belle histoire, n'est-ce- pas? La presse deviendrait folle!», continue-t-il. «Des retrouvailles entre présidents. Ca serait sympa!», sourit Usha Vance.

Interrogé sur les conseils qu'il aimerait donner aux enfants américains pour le 4 juillet, jour de fête nationale aux Etats-Unis, le président a répondu: «Nous avons un pays formidable, mais un pays qui se trouve actuellement un peu sur une ligne de crête. La situation peut basculer d'un côté ou de l'autre.»

«Nous allons choisir la bonne direction et rendre l'Amérique plus grande que jamais», a ajouté Donald Trump.