Les Etats-Unis ont lancé de nouvelles frappes contre l'Iran mercredi soir, comme annoncé par le président américain Donald Trump. Ce dernier a menacé d'en mener de «bien pires», si Téhéran poursuit ses attaques contre des navires commerciaux dans le détroit d'Ormuz.

Cette nouvelle vague de frappes américaines est «une réponse aux bombardements de navires menés hier par l'Iran», selon Donald Trump.

Nouvelles frappes américaines Trump: «Ceci est une réponse aux bombardements de navires menés hier par l'Iran»

«Ceci est une réponse aux bombardements de navires menés hier par l'Iran. Si cela se reproduit, ce sera bien pire», a averti sur son réseau social Truth Social le 47e président américain, qui avait promis que l'armée américaine allait «frapper fort cette nuit».

Donald Trump avait estimé plus tôt dans la journée que le cessez-le-feu ne tenait plus, après des échanges de frappes qui fragilisent les efforts en vue d'une trêve durable. Mais il avait assuré que les nouveaux affrontements meurtriers prendraient fin «très rapidement» et laissé la porte ouverte à la poursuite des tractations diplomatiques avec Téhéran.

Les deux médiateurs, Qatar et Pakistan, ont appelé, à l'instar de l'ONU, à la désescalade.

Explosions dans le sud de l'Iran

L'armée américaine a indiqué sur le réseau social X que ses nouvelles frappes visent à «affaiblir davantage [la] capacité» de Téhéran «à entraver la liberté de navigation dans le détroit d'Ormuz», que Washington «tient pour responsable» des récentes attaques contre des navires commerciaux y transitant.

Des explosions ont été entendues dans les villes portuaires de Bandar Abbas, Konarak et Chabahar, ont indiqué les médias d'État iraniens.

Le stratégique détroit d'Ormuz reste au coeur des tensions: l'Iran revendique d'y imposer, malgré l'opposition américaine, des droits de passage et menace les navires contournant le seul itinéraire qu'il a autorisé, le long de ses côtes.

«Ils ont frappé quelques navires et donc on les a frappés beaucoup plus fort», mais «nous n'avons pas l'intention de continuer sur le long terme», a déclaré Donald Trump, à l'issue d'un sommet de l'OTAN à Ankara. «Je pense que ce qui se passe va prendre fin très rapidement», a ajouté le président américain.

Riposte iranienne

A des tirs imputés à Téhéran contre trois navires commerciaux, les Etats-Unis ont répondu par des frappes contre plus de 80 cibles dans la nuit de mardi à mercredi en Iran, selon l'armée américaine.

Huit militaires iraniens ont été tués, à Bandar Abbas (sud) et Bouchehr (sud-ouest), au large de l'île de Kharg, principal terminal pétrolier du pays, selon la télévision d'Etat. En représailles, Téhéran a dit avoir frappé 85 installations sur des bases militaires américaines au Koweït et à Bahreïn.

S'il a dit ne plus vouloir «avoir affaire» avec les dirigeants iraniens, considérant que négocier était «juste une perte de temps», Donald Trump a indiqué que ses émissaires pouvaient continuer leurs discussions.

Les propos du président, coutumier des volte-face, ont fait bondir mercredi les cours du pétrole de plus de 8%, à 80,10 dollars le baril de Brent de la mer du Nord, référence internationale.

Funérailles de Khamenei

Analyste au centre de réflexion International Crisis Group (ICG), Ali Vaez ne voit pas à ce stade «un risque élevé de retour à une guerre totale». Les deux parties essaient de négocier «par l'usage de la force» les questions en suspens et les Iraniens n'entendent pas, selon l'analyste, renoncer au contrôle d'Ormuz, qu'ils considèrent «comme leur plus grande réussite dans cette guerre».

Washington a rétabli mardi ses sanctions sur le brut iranien, levées par le protocole d'accord qui avait permis la réouverture du détroit, par où transitent en temps normal 20% du brut et du gaz liquéfié (GNL) mondial.

Ce regain de violence intervient pendant les funérailles du guide suprême Ali Khamenei, tué au premier jour de la guerre. Son inhumation est prévue jeudi dans sa ville natale de Machhad, en Iran.