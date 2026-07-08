L'armée américaine a annoncé avoir lancé de nouvelles frappes contre l'Iran mercredi pour «affaiblir la capacité» de Téhéran à cibler des navires commerciaux dans le détroit d'Ormuz, après que Donald Trump a déclaré que Washington allait «frapper fort» dans la nuit.

Des gens se rassemblent sur des planches de paddle dans les eaux peu profondes, tandis que des navires de fret et de service sont à l'ancre dans le détroit d'Ormuz, au large de Bandar Abbas, en Iran, ce lundi 1er juin 2026.

«Les forces américaines ont commencé à mener de nouvelles frappes contre l'Iran afin d'affaiblir davantage sa capacité à entraver la liberté de navigation dans le détroit d'Ormuz. Les Etats-Unis tiennent l'Iran pour responsable des récentes agressions injustifiées contre des navires commerciaux et des équipages civils transitant librement sur une voie de navigation internationale vitale», a écrit l'armée américaine sur X.

«Nous allons les frapper fort cette nuit», avait affirmé plus tôt dans la journée le président américain, à l'issue du sommet de l'Otan à Ankara, tout en assurant que les nouveaux affrontements prendraient fin «très rapidement» et laissant la porte ouverte à la poursuite des tractations diplomatiques avec Téhéran.