L'ancien président russe, Dmitri Medvedev, dont le pays entretient des liens étroits avec l'Iran, s'est rendu vendredi à Téhéran devant le cercueil d'Ali Khamenei, selon des images de la télévision d'Etat.

M. Medvedev, présenté par la télévision iranienne comme «émissaire du président russe Vladimir Poutine», a été accueilli notamment par le président iranien Massoud Pezeshkian, et le chef de la diplomatie Abbas Araghchi.